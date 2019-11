El PP pide que no acabe el día sin que Sánchez llame a Casado y critica que el Gobierno apele al independentismo

El PP exige que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llame al presidente del PP, Pablo Casado, en su condición de líder de la oposición y ha criticado que miembros del Gobierno estén apelando al independentismo para que defienda el interés general de España e insiste en que no se conoce "la letra pequeña" del preacuerdo suscrito por PSOE y Podemos para un gobierno de coalición.

Así se han expresado en sendas entrevistas la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, y la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, que han recordado que tras elecciones Casado llamó al líder del Ejecutivo y éste no respondió.

"Seguimos esperando a que llame. Sánchez lo primero que tiene que hacer es llamar y sentarse a hablar con él. Espero que lo haga, no debería de terminar el día de hoy sin que llame al principal partido de la oposición", ha señalado Pastor en declaraciones a TVE, recogida por Europa Press, acusando a Sánchez de "incumplir todas sus palabras, de la primera a la última".

Pastor ha reiterado que la vocación de diálogo del PP está "constatada", ya que Casado siempre ha acudido a la Moncloa y ha ofrecido pactos de Estado, frente a la negativa de Sánchez.

Después de que figuras como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o el expresidente José María Aznar hayan planteado distintas fórmulas para una gran coalición, la expresidenta de la Cámara Baja ha insistido en que se trata de "opiniones" y lo que se está pidiendo es que Sánchez debe hablar con el líder de la oposición.

Sobre qué gobierno se podría formar si el PSOE rectifica, Pastor ha apostado por "lo que sea mejor para España" para que haya "estabilidad y crecimiento" y ha evitado valorar si el PP le pediría a Sánchez su salida para forjar un pacto.

Y repreguntada por qué el PP no se decanta por la gran coalición, la dirigente 'popular' ha señalado que su partido es el principal partido de la oposición y "va a intentar ejercer la oposición". A su juicio, es Sánchez quien tiene que dar los pasos y ya escogió sus socios con su pacto con Podemos.

DENUNCIA EL "ABRAZO DEL BOXEADOR"

Pastor ha calificado el acuerdo de Sánchez e Iglesias como el "abrazo del boxeador", ya que son como dos púgiles "que se agarran para no caer". Ha lamentado que desde que se firmó "no se ha vuelto a saber" del presidente y ha criticado que no se conoce "la letra pequeña" del acuerdo.

A su vez, ve "gravísimo" que desde el Gobierno se apele a la responsabilidad de Estado del independentismo, que tiene a sus líderes en prisión, y de Bildu. "Son cosas gordas. Con ese pacto se está apelando a los independentistas huidos de la justicia y a otros en Lledoners", ha manifestado.

NI EN EL PSOE CONOCÍAN EL ACUERDO

En otra entrevista en Telcinco, Gamarra ha señalado que el propio PSOE desconoce todos los términos del preacuerdo alcanzado entre socialistas y 'morados'. "La Ejecutiva federal del PSOE se reunía en su comisión permanente y ni siquiera Pedro Sánchez se reunía con ellos para trasladarles que está negociando", ha asegurado.

"Los españoles tienen derecho a conocer con luz y taquígrafo cuál es la letra pequeña de ese abrazo que se dieron el pasado martes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha manifestando. En esta tesitura, ha achacado que se pone el "foco" en el PP mientras que se debería poner en el PSOE, pues a su juicio, "no se sabe lo que está negociando" con Podemos y con los "independentistas".

Por otra parte, Gamarra ha advertido que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, está pidiendo a "los independentistas" que les ayude a formar "lo que ella llama el único gobierno posible". Ha afeado que, al mismo tiempo, al PP se la da "un portazo", pues ha reiterado que "ni siquiera se les devuelve las llamadas".

"Es un portazo, no de esta última semana hacia Pablo Casado, sino durante los últimos meses en los que cada vez que Pedro Sánchez ha llamado al líder 'popular' a La Moncloa, ha acudido con una serie de pactos de Estado constitucionalistas que siempre han encontrado la callada por respuesta y un portazo por parte del secretario general del PSOE", ha concluido Gamarra. Así, ha zanjado que el PP no estará en un Gobierno formado por "comunistas" e "independentistas".