El PP ve a Sánchez "ausente" de Cataluña y "dormido" para no molestar a Torra

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha dicho hoy que la Diada pasará "sin pena ni gloria" para el Gobierno, porque su presidente, Pedro Sánchez, está "ausente" de Cataluña y dormido" frente al mayor desafío del país para "no molestar a Torra".

En una entrevista en Antena 3, Maroto ha advertido de que Sánchez "no ha pisado todavía Cataluña" desde que es presidente del Gobierno", salvo el 17 de agosto para participar en el acto oficial de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de un año antes en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Ha insistido en que un presidente "dormido y ausente" es un problema "grave" para el país, dado que no conoce de primera mano lo que pasa en Cataluña, y se ha mostrado convencido de que Sánchez dirá que "no pasa nada" aunque escuche "barbaridades" de los independentistas, porque "los necesita en las votaciones en el Congreso" y "parece que no quiere molestarles".

Frente a esta actitud del Gobierno, ha recalcado que el PP no está de acuerdo con "mirar hacia el otro lado" y apuesta por aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución, pero sin ser "blandito" como la vez anterior.

"Estamos dispuestos a defender a todos los catalanes sin ambages, sin pelos en la lengua (...). No estamos de acuerdo con un Gobierno que quiera sentirse cómodo y mire a otro lado para no ofender a sus socios", ha incidido.

Sobre los lazos amarillos símbolo de los independentistas, ha destacado la valentía de quienes los retiran de los espacios públicos, pero ha precisado que "no es lo único que tienen que hacer los políticos en Cataluña".

"Como ejemplo está muy bien, pero es insuficiente", ha afirmado y, tras subrayar la necesidad de llevar la iniciativa, ha incidido en que PP y Cs pueden conformar mayorías para la modificación de las leyes, como la que propone su partido respecto a la ley de símbolos.