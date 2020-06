PP y Vox piden explicaciones por la asistencia de Sánchez a una Cumbre con Kosovo: "Implica un reconocimiento de la DUI"

El PP y Vox han presentado varias iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de asistir a una cumbre UE-Balcanes en la que también estuvo el presidente de Kosovo.

Para el PP, esa participación "implica un reconocimiento de facto de la DUI", en alusión a la declaración unilateral de independencia que hizo el territorio en 2008 y que es el motivo de que España no reconozca a Kosovo como Estado independiente.

Los 'populares' han registrado en el Congreso una batería de preguntas y una petición de comparecencia en la Comisión Mixta para la UE del secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, todo ello aún pendiente de respuesta.

Por su parte, Vox ha preguntado por escrito "cuál es la postura del Gobierno frente a la declaración unilateral de inependencia" de Kosovo y "qué impacto tendrá esta imagen en la política del Gobierno frente al desafío separatista catalán". También pregunta por el orden del día de la reunión y sobre si el Gobierno consideraba necesaria la presencia del presidente.

El pasado 6 de mayo, Sánchez participó por primera vez en una Cumbre UE-Balcanes a la que también asistió el presidente kosovar, Hashim Thaci, aunque fuentes diplomáticas aseguraron que ello no implicaba en absoluto un cambio de posición ni un reconocimiento del territorio.

La cumbre se celebró por videoconferencia, sin oportunidad para fotos de familia ni saludos y, además, sin símbolos nacionales y sin menciones a los cargos de los mandatarios.

Sin embargo, para el PP estas razones son "puramente cosméticas" y la asistencia de Sánchez significa un "giro en la postura tradicional de la política exterior de España", una "alteración" que tendrá consecuencias. Por eso, pregunta al Gobierno si no considera que una "decisión tan trascendente debería tomarse en consenso" con la primera fuerza de la oposición.

Desde que Kosovo declaró unilateralmente su independencia en 2008 solo había habido una cumbre con este formato. Fue en Sofia en 2018 --apenas unos meses después del 1-O--, y el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, decidió no asistir.

Ahora, el PP ha tachado la decisión de Sánchez de "giro inesperado" en una posición mantenida "escrupulosamente" a lo largo de los años, que consistía en no reunirse en ningún foro "con representantes de este país".

Además, los 'populares' preguntan al Gobierno si es consciente "del alcance de este inesperado cambio de rumbo en el seno de la UE". El pasado mayo, cuando se conoció la noticia, la diputada 'popular' Teresa Jiménez-Becerril, vicepresidenta de la Comisión Mixta para la UE, tildó a Sánchez de "traidor" en un mensaje en su cuenta de Twitter.

CINCO PAÍSES DE LA UE NO RECONOCEN A KOSOVO

España es uno de los cinco países de la UE que no reconocen a Kosovo, pero los otros cuatro --Grecia, Eslovaquia, Rumanía y Chipre-- sí asistieron ya a la Cumbre de 2018 y también lo hizo el presidente serbio, Aleksander Vucic.

Fuentes del Ejecutivo español explicaron la presencia de Sánchez en la Cumbre por la voluntad de tener influencia en las relaciones europeas con la región, aportar valor añadido y hacer valer su experiencia y su buena relación con los Balcanes, cimentada desde principios de siglo a través de la cooperación y de las misiones militares y civiles.

Pero insistieron en que no ha cambiado la posición de fondo, que es que España no tiene nada en contra de Kosovo, pero que no acepta una declaración unilateral de independencia y que la única solución pasa por un acuerdo entre Belgrado y Pristina.