El PP urge a Sánchez a explicar si negocia con ERC beneficios penitenciarios para los presos condenados por sedición

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha emplazado este miércoles al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a explicar "inmediatamente" si está negociando "de forma oscura" con ERC, en el marco de las conversaciones para lograr su apoyo a la investidura, beneficios penitenciarios para los presos condenados por sedición.

En una rueda de prensa en la Cámara Alta, Maroto ha señalado que el PP acoge con "máxima sorpresa" las informaciones que apuntan a la propuesta de concesión de segundo grado a esos políticos independentistas encarcelados que, según ha recalcado, han cometido "el más grave atentado contra la democracia" en España.

Aunque ha reconocido que el funcionamiento de la legislación permite a cualquier preso ese segundo grado, el dirigente del PP ha indicado que la Generalitat es la que puede conceder a ese preso de segundo grado "beneficios penitenciarios".

"EXIGIMOS A SÁNCHEZ QUE DÉ LA CARA"

Por eso, ha insistido en exigir "explicaciones inmediatas" a Sánchez ante la "gravedad de que se pueda estar negociando en la mesa de ERC beneficios penitenciarios para los políticos encarcelados por delitos de sedición", entre ellos Oriol Junqueras.

"Exigimos a Sánchez que dé la cara, que explique sin ninguna duda si está negociando con Oriol Junqueras beneficios penitenciarios para los políticos que dieron un golpe de Estado a la democracia en nuestro país", ha enfatizado, para añadir que debe dar esas explicaciones antes de que se decida si es candidato a la investidura o no.

El portavoz del PP en la Cámara Alta ha criticado el "ridículo y escueto comunicado de siete líneas" que este martes emitieron conjuntamente PSOE y ERC hablando de "conflicto político" y "reconocimiento institucional mutuo" y ha dicho que Sánchez debe explicar si están negociando con los republicanos "más contenidos".

REVISIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO

En este sentido, ha reiterado que a su partido le "preocupa" que en esas negociaciones se esté hablando de la concesión de beneficios penitenciarias por parte de las autoridades en Cataluña, de forma que se permita ver a Junqueras "en la calle durante el día", y sin que eso "vaya a ser contestado" por parte del Gobierno.

"Eso depende de la decisión de los políticos en Cataluña, pero también depende de la supervisión y la revisión de esas decisiones por parte del Gobierno de España, excepto si se ha pactado mirar para otro lado", ha aseverado.

Maroto ha explicado que el artículo 100.2 del propio reglamento penitenciario establece como "condición imprescindible" para que un preso pueda gozar de beneficios penitenciarios arrepentirse del delito cometido y no tener intención de volver a reincidir. "Junqueras y su equipo de políticos encarcelados no cumplen ninguna de las dos condiciones porque han dicho públicamente que no se arrepienten de lo que hicieron sino que además lo volverían a hacer", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha señalado que su partido es partidario de que se cumplan las condenas íntegramente, al tiempo que defiende que aquellas autonomías que gestionan con "deslealtad" las competencias transferidas, el Estado "pueda revertir la gestión de esa competencia". De esta forma, ha proseguido, Sánchez tendría en su mano evitar que "los independentistas se rían de todos los españoles una vez más".

"PLAN ÚNICO DE SÁNCHEZ"

Maroto ha subrayado que "desgraciadamente" Sánchez "solo tiene un plan en la cabeza" y no hay "plan b". "Su estrategia es repetir gobierno con los mismos socios que le llevaron a través de la moción de censura a la Moncloa. Ese es el plan único que tiene Sánchez y todo lo que hace apunta en esa dirección, incluida una mesa de negociación con ERC de la que solo se conoce un comunicado con palabras ambiguas y no lo que se está fraguando".

Según ha dicho, el PP sospecha que se está hablando de beneficios penitenciarios y si es así se están "riendo de todos los españoles", por lo que exigen a Sánchez que "no lo consienta". "Este asunto es de extrema gravedad y tenemos graves sospechas de que en esa mesa se está pudiendo hablar de aspectos que van contra la propia defensa del Estado de Derecho. Y sería algo sin precedentes en nuestro país", ha proclamado.

Este martes, las defensas de los dirigentes de ERC encarcelados aseguraron que lo que prevén es que sean clasificados en segundo grado y, en ese caso, lo recurrirán y buscarán conseguir el tercero, según avanzan fuentes jurídicas de los republicanos. Por su parte, el abogado de los presos de JxCat defendió obtener el tercer grado y lamentó que se quiera "normalizar" la clasificación de los internos en segundo grado.