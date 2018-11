El PP dice que el "ridículo" de Sánchez con Gibraltar no pasaría con Merkel o Macron y pide que comparezca en el Congre

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha exigido este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca con "urgencia" en el Congreso tras el "ridículo" que ha realizado con Gibraltar durante la negociación del acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE y se ha mostrado convencido de que si la crisis hubiera afectado a la canciller alemana, Angela Merkel, o al presidente francés, Enmanuel Macron, habría "una declaración vinculante" firmada con la primera ministra británica, Theresa May.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado, Maroto ha señalado que Sánchez debe acudir a la Cámara Baja a aclarar lo que "él llama acuerdo histórico" porque "lo que aprecia el Partido Popular es el ridículo que ha hecho" en Bruselas y al que ha "expuesto al conjunto de los españoles".

"Queremos que explique esa triple garantía que a nosotros nos parece una triple broma y qué pueda dar en el Congreso de los Diputados, donde debe hacerlo, las oportunas explicaciones", ha abundado, para insistir en que se trata de una "posición histórica en cuanto al ridículo y muy poco memorable en cuanto a los hechos".

Maroto ha recalcado además que esa declaración sin valor jurídico no se habría producido con Macron o con Merkel. "Si la crisis que afecta a nuestro país hubiese sido una crisis entre Alemania o el Reino Unido, o entre Francia y el Reino Unido tengan por seguro que hoy tendríamos una declaración vinculante firmada por Theresa May y la canciller Merkel, o por May y Macron", ha resaltado.

A su entender, ésa es la diferencia entre un Gobierno que "defiende los intereses de su país" estando al "pie del cañón", y otro que "prefiere irse al Caribe", en alusión al viaje a Cuba de Pedro Sánchez. En este punto, ha afeado al jefe del Ejecutivo que haya dejado en manos de la voz "débil" del secretario de Estado para la UE la defensa de este asunto.

"SE HA PERDIDO UNA OCASIÓN PARA GANAR GIBRALTAR"

"Solo conocemos un hecho cierto de lo sucedido con Sánchez y Gibraltar y es que hemos perdido una ocasión única después de tres siglos para ganar Gibraltar", ha apostillado, para acusar a Sánchez de mirar de nuevo "para otro lado" ante un asunto que afecta a la defensa de la unidad territorial de España como hace en relación con Cataluña.

Además, ha señalado que es un "hecho vergonzante" que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, "haya tenido el tratado con May antes que Pedro Sánchez", algo que, a su juicio, no habría pasado con Mariano Rajoy ni pasaría con Pablo Casado. "Hablo de ridículo y triple broma. Y eso no es lo que haría en ningún caso el PP", ha indicado, aunque no ha querido adelantar cuál será el voto del PP cuando se vote este asunto asegurando que "lo primero es conocer las explicaciones" de Sánchez.

Además, el responsable de Organización ha señalado que hay una reflexión general que se hacen "muchos españoles" y es que si Sánchez es "incapaz" de defender la unidad de España, como se ve "mirando a Cataluña", cómo va a poder defender España y su unidad "fuera" de sus fronteras.

Y en plena campaña para las elecciones andaluzas, Maroto ha puesto de manifiesto que los agricultores andaluces se preguntarán "cómo va a ser capaz Sánchez de negociar la Política Agracia Común (PAC)" si es "incapaz" de hacerlo con la defensa de los intereses españoles en el territorio gibraltareño. "Este asunto requiere de un Gobierno y de un presidente fuerte, que se crea lo que está defendiendo", ha concluido.