El PP invita a Sánchez a disculparse con Rajoy tras apartar la AN a De Prada del tribunal de la 'caja B'

A preguntas de los periodistas, en la sede provincial del PP de Granada, Montesinos ha indicado que "el fallo de un magistrado, que, según la AN no estuvo a la altura de las circunstancias", fue la base de Sánchez y el PSOE para llevar a cabo "una moción de censura utilizando los votos de los separatistas", y "de aquellos que no están con el Estado de Derecho" y "quieren destruir España".

A la vista del posicionamiento de la AN, "cabría preguntarse si el señor Sánchez", y "si todos aquellos que criticaron tan duramente a Mariano Rajoy, no deberían hoy pedir disculpas públicamente" al expresidente del Gobierno y del PP, ha agregado Montesinos.

La AN ha señalado en su auto que la argumentación que hizo el magistrado en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel no era "absolutamente necesaria" y su imparcialidad para juzgar la supuesta contabilidad opaca del partido ya está "comprometida". Ha aceptado así los incidentes de recusación que presentaron tanto el PP como el extesorero Luis Bárcenas.