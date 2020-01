El PP pide a Sánchez anular hoy su cita con Torra y avisa que si no lo hace entrará en una "deriva muy peligrosa"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que anule "inmediatamente" la reunión que tiene previsto mantener a primeros de febrero con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que el Parlamento catalán le haya retirado el escaño y ha avisado que si mantiene esa cita su partido tomará medidas para frenar la "deriva muy peligrosa" del jefe del Ejecutivo, que estaría demostrando su "nulo respeto por la justicia".

"Si no anula hoy la reunión con Torra y no evita que toda España tenga que soportar la vergüenza que supone que el presidente del Gobierno se reúna y mendigue a un señor condenado por desobediencia, inhabilitado y despojado o de su escaño, Sánchez entrará en una deriva peligrosa y nosotros estaremos muy vigilantes para evaluar las posibles consecuencias de esa reunión", ha advertido.

En este sentido, García Egea ha señalado que si sigue adelante con ese encuentro con Torra estará diciendo a los españoles que "lo que diga el Tribunal Supremo y la Junta Electoral no le importa absolutamente nada", demostrando un "nulo respeto por la Justicia" dado que ha sido inhabilitado.

Tras señalar que el Parlamento catalán "no tenía más remedio" que retirar el escaño a Torra porque no hacerlo supone incurrir en un delito, ha reiterado que el PP estará atento a ver qué pasos da Sánchez porque si no anula esa reunión "estará demostrando descaradamente que quiere perpetuarse en Moncloa gracia a los separatistas", bien "rebajando esas penas a los condenados" con su reforma del Código Penal o bien "blanqueando a fugamos como Puigdemont o inhabilitados como Torra".

MEDIDAS PARA QUE DEJE DE SER PRESIDENT

Al ser preguntado qué puede hacer el PP para impedir esa reunión entre Sánchez y Torra, García Egea ha recordado que su partido ya dijo que no iba a escatimar recursos a nivel legal como ha venido haciendo, dado que, según ha dicho, ha dado "resultado la estrategia del Partido Popular para que las instituciones hagan su trabajo".

García Egea ha señalado que hoy se ha dado un "paso importante" en el Parlamento catalán al retirarle el acta de diputado a Torra y ha agregado que el PP va a llegar "hasta las últimas consecuencias" porque la "ley hay que cumplirla, se llame como se llame la persona que la ha incumplido".

"Si Sánchez insiste en reconocerlo como presidente, estudiaremos las medidas necesarias para que de una vez por todas este tema quede zanjado y Torra deje de representar a los catalanes", ha avisado, para insistir en que el presidente del Gobierno debe cancelar esa reunión con Torra, que por el momento no tiene fecha.

Además,el secretario general del PP ha criticado que Sánchez no reciba a otros presidentes autonómicos que le han demandado entrevistas y quiera verse en primer lugar con Torra. "Si no eres de Bildu, te llamas Torra, Puigdemont, Junqueras o insultas a España, Sánchez no te recibe", ha exclamado en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección del partido.