PP insta a Sánchez a alcanzar acuerdos de Gobierno antes de irse en vacaciones:"Está pensando cómo vestirse para verano"

El senador 'popular' Rafael Hernando ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que intente alcanzar acuerdos para conformar Gobierno cuanto antes, aunque ha indicado que "seguro" que Sánchez está "ahora mismo pensando en cómo vestirse para el verano".

"O ver si va a hacer un posado en Doñana, en el color del bañador y en cómo utilizar el Falcon para los distintos eventos veraniegos. Yo le deseo que sea feliz en este mes de agosto, pero a mí me gustaría más que pensara un poco en los ciudadanos y que España pudiera contar con un Gobierno", ha explicado Hernando a la salida de la constitución de la Comisión Constitucional del Senado.

Por ello, el senador 'popular' le ha pedido a Sánchez que se deje de "peleas de poder" con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con quien lleva tres meses, según ha señalado, "jugando a los sillones y a juegos de trileros" que hacen que el país no tenga un Gobierno. Desde el punto de vista de Hernando, esta situación se ha provocado por el "capricho de Sánchez" que tiene ambas Cámaras paralizadas y sin estar al servicio de los ciudadanos, sino que, "por deseo expreso" del líder socialista, están "a sus servicios particulares y personales".

"No es el Gobierno que más me gusta pero es el Gobierno y al señor que han elegido mayoritariamente los ciudadanos y quien se comprometió con el Rey para sacar un Gobierno adelante. Yo no veo elecciones en el horizonte próximo", ha puntualizado el 'popular'.

Del mismo modo ha opinado su compañero del Senado, José Antonio Monago, que ha asegurado que España ya debería tener un Gobierno porque es "el estado ideal de una nación" y responder a lo que los ciudadanos han votado en las urnas. "Se necesita hablar mucho, pero este tiempo ha venido para quedarse y nos tenemos que acostumbrar", ha aseverado Monago haciendo referencia a los acuerdos que deben alcanzar los partidos de izquierdas para formar Gobierno.

Preguntado por si cree que el PP debería abstenerse para que Sánchez pueda formar Gobierno, Monago ha destacado que su partido "no se puede abstener" porque es el "opositor" del PSOE, por lo que no puede "ponerle el intermitente" a Sánchez ya que eso "sería validar las políticas" socialistas que "no suelen coincidir con las del PP". "Somos dos modelos muy distintos y los dos con vocación del Gobierno, por tanto, él tiene que buscar sus horizontes de acuerdos", ha añadido.

Sin embargo, el 'popular' ha reconocido que lo que ha pasado en la investidura de Sánchez, a la que llegó el candidato sin acuerdos con otras fuerzas y con "una división en la izquierda", es "muy fuerte" y por eso ha considerado que es mejor "reposar un poco" lo sucedido. "Vamos a ver qué pasa, estas heridas tiene que cicatrizar rápidamente y explorar los nuevos escenarios", ha señalado Monago.

QUITAN IMPORTANCIA AL CIS

Ambos senadores 'populares' han restado importancia a los resultados de la encuesta del CIS que sitúa al PSOE como primera fuerza política con un 41,3% seguido del PP que se posiciona en segundo lugar con un 13,6% de intención directa de voto.

Según ha señalado Hernando, los resultados de la encuesta son "una vergüenza antidemocrática" puesto que son sondeos de opinión "utilizados por los Gobiernos poco democráticos que precisamente intentan inducir la opinión pública".

"Espero que cuando Tezanos llegue a la suma absoluta de que el 100 por cien va a votar al PSOE y al gran timonel Sánchez, que es el líder amado y deseado por todos los españoles, cambie la opinión y empiece a bajar un poco el PSOE", ha destacado.

Por su parte, Monago ha resaltado que el CIS es una encuesta "de la que se ríe todo el mundo" porque actúa igual "que una flor de cactus que dura un día". "Cuando se hizo el CIS, los resultados pudieron ser ciertos, pero de eso hace ya unas semanas y como todo cambia tan rápido tampoco puede uno encontrar consuelo en lo que te diga", ha explicado el senador extremeño.

Por eso, ha señalado, que el CIS puede indicar "por dónde va la pisada" de los ciudadanos, pero que en ningún caso se puede entrar "en la euforia ni en la depresión" por los resultados que obtenga la encuesta. Además, ha resaltado que las opiniones "son muy variables" por lo que un partido es capaz "incluso de vender lo que digan las encuestas".

SOLICITUD DEL PSOE POR POSIBLE FRAUDE DE MAROTO

Después de que el PSOE haya solicitado la documentación del empadronamiento del senador 'popular' Javier Maroto en Sotosalbos (Segovia) por posible fraude, Hernando ha indicado que el Partido Socialista "siempre tiene una doble vara de medir" porque "hay precedentes de numerosa gente del PSOE que no ha nacido en una provincia y que son diputados y senadores de ese territorio".

"Podríamos hacer una larga lista de socialistas, empezando por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y acabar con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que recuerdo que falsificó su empadronamiento en Valencia", ha señalado Hernando que le ha pedido al PSOE que en vez de dedicarse a "estas cosas" se dedicara a "intentar que España tuviera un Gobierno".

Por su parte, Monago ha asegurado que "nombrara quien nombrara el PP siempre suscita debate" porque al final es "un intercambio de pareceres". Por eso, el senador extremeño le ha restado importancia la solicitud del PSOE y ha asegurado que Maroto va a ser "un magnífico portavoz" en el Senado porque tiene "experiencia como parlamentario".

"Lo va a hacer igual que Cayetana Álvarez de Toledo --portavoz del PP en el Congreso-- porque son dos apuestas nuevas que recogen el espíritu de reunificación del centro-derecha que tenemos que hacer, son dos personas dialogantes y será para el bien de España, no sólo para el partido", ha concluido.