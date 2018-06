El PP apunta a Sánchez y le exige "tomar una decisión" sobre el ministro de Cultura tras su condena por fraude fiscal

El Partido Popular ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome "una decisión" sobre el ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, tras ser condenado en 2017 por fraude fiscal a pagar 243.000.

"La responsabilidad la tiene usted Pedro Sánchez. Tiene que tomar una decisión sobre el ministro Huerta, que defraudó a Hacienda y fue condenado porque 'la conducta es culpable y que la buena fe o inexistencia de culpa queda destruida por la prueba de que actuó negligentemente'", ha escrito el PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que ha recogido Europa Press.

En concreto, Huerta fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión. El titular de Cultura fue condenado a pagar 243.000 euros incluyendo recargos e intereses por los tres ejercicios fiscales, según ha informado El Confidencial.

"NI HA DADO EXPLICACIONES NI HA DIMITIDO"

Diferentes cargos del PP han exigido explicaciones urgentes al ministro de Cultura por considerar "grave" la condena por fraude fiscal. Algunos incluso han pedido la dimisión inmediata de Huerta por este asunto.

"Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido. Con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos", ha asegurado a primera hora el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Según el 'número tres' del PP, la sentencia condenatoria al ministro "es muy clara" porque se señala que "la conducta del sujeto infractor es culpable", y "la buena fe queda destruida por haber actuado negligentemente para eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

RECUERDAN LO QUE DECÍA EL PROPIO PEDRO SÁNCHEZ

La diputada segoviana del PP Beatriz Escudero ha subrayado que ha sido condenado por defraudar a Hacienda "y es ministro". "Y todavía no ha dimitido". Por su parte, la parlamentaria Ana Belén Vázquez ha recordado que el propio Sánchez decía que no hay regeneración democrática si no se conocen los nombres de los defraudadores de Hacienda, por lo que están esperando en el Congreso la dimisión del ministro.

Además, Vázquez ha rechazado las explicaciones del ministro porque "no parece que Hacienda haya cambiado su criterio". "Que yo sepa nunca ha aceptado que te imputes como gasto deducible el mantenimiento de tu casa de la playa....", ha dicho en Twitter, para añadir que Huerta debe pedir que le cesen, dado que "España no se merece un ministro que miente desde el primer día y se ríe de los españoles".

Por su parte, el parlamentario Leopoldo Barreda ha afeado a Albert Rivera su silencio hasta este momento sobre el caso de Huerta. "¿Si no es del PP, Huerta no tiene que dimitir?", se ha preguntado, tras recordar que también Podemos ha solicitado la dimisión del titular de Cultura.