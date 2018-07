El PP lamenta que Sánchez no saliera a defender al Rey y a no independentistas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha lamentado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no saliera a defender al Rey y a la mitad de los catalanes no independentista tras reunirse con Quim Torra, un encuentro que, ha dicho, fue de "dos socios de gobierno que se necesitan mutuamente".

En declaraciones a Antena 3, Martínez-Maíllo ha dicho que la reunión que Sánchez y Torra celebraron en el Palacio de la Moncloa fue "pura ficción" y ha criticado que se haya pasado "de tener como socios a los partidos constitucionalistas a romper ese bloque constitucionalista, porque el señor Pedro Sánchez ha decidido echarse en brazos de los independentistas".

"La primera frase que ayer le diría Sánchez al presidente catalán fue gracias, president, por dejarme estar en La Moncloa", ha dicho.

El coordinador del PP ha criticado que el jefe del Ejecutivo no compareciese en rueda de prensa tras la reunión para defender la unidad de España y explicar si realmente se enfrentó a Torra en relación con el derecho de autodeterminación.

"Me hubiera gustado que Pedro Sánchez hubiese salido a defender a la mitad de los catalanes que no son independentistas y al Rey, porque no es posible que el señor Torra no le invite a los homenajes a las víctimas del terrorismo", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en que, antes de la reunión, Sánchez debería haber hablado con los líderes de los partidos constitucionalistas, al tiempo que ha criticado su "política de gestos" y que dé un trato diferente a un presidente catalán al que califica de xenófobo.

"Quim Torra no ha renunciado al independentismo ni al derecho de autodeterminación, sigue hablando de presos políticos y lleva el lacito amarillo", ha recalcado.