PP pide a Sánchez que no haga "más disparates" como el del euskera en La Rioja y no cree "un problema que no existe"

El PP ha tratado este lunes la cuestión en la reunión del comité de dirección que preside Pablo Casado. El debate procede de dos enmiendas propuestas por el PSOE para que en el Estatuto riojano se señale que el euskera y el castellano son "un elemento esencial" del "acervo histórico y cultural" de la comunidad y que ambas son "originarias" de La Rioja. Para los 'populares', de esto se deduce la intención del PSOE de convertir el euskera en lengua oficial en La Rioja.

El secretario general ha dicho que el nacionalismo vasco nunca ha pretendido la anexión de esa comunidad, pero ha mostrado su desconfianza hacia el PSOE tras los acuerdos de investidura y ante su posición en Navarra: "Los que hicieron presidente a Pedro Sánchez son los que gobiernan e intentan que Navarra sea un anexo del País Vasco".

García Egea ha añadido sobre la posición socialista en La Rioja que este partido votó en contra de una propuesta del PP en esa comunidad en defensa del español como lengua vehicular en la educación en todas las comunidades autónomas y se ha preguntado por qué, si es una cesión al independentismo.

Conocidas ahora esas dos enmiendas al Estatuto de Autonomía, el dirigente 'popular' ha pedido directamente a presidente del Gobierno que "recule", que no introduzca "disparates en la política española" y no cree "un problema donde no existe". "Está rebajando España, diluyéndola, creando polémicas artificales", ha añadido, y ha subrayado que el PP es "el único partido" que puede garantizar la defensa de la igualdad de todos los españoles.