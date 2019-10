Los 'barones' del PP cargan contra Sánchez por usar la financiación en campaña y anunciar en un mitin entregas a cuenta

Los presidentes autonómicos y regionales del PP han cargado duramente este jueves contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, por utilizar la financiación autonómica en la campaña electoral de las generales y anunciar las entregas a cuenta en un mitin en la Comunidad Valenciana.

Sánchez avanzó el miércoles en un acto del PSOE en La Petxina de Valencia que el Gobierno "va a cumplir con las comunidades" y va a actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación antes del 10 de noviembre. Además, se comprometió a cambiar el sistema de financiación autonómica en cuatro años, "consensuado con los intereses de todas las autonomías".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha afeado a Sánchez que anuncie en un mitin las actualizaciones a cuenta. "Para los que no asistimos a los mítines del PSOE, estaría bien que Sánchez nos informara de forma oficial cómo se explica el cambio de criterio para pagar el dinero que el Gobierno central debe a todos los murcianos y, sobre todo, cuándo va a llegar ese dinero", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "entre tantas excusas contradictorias" está la "realidad" y es que el Gobierno de Sánchez "aún no ha pagado la deuda con las comunidades". "Preocupa que ahora con tanto anuncio se pretenda tapar que no se quiere pagar completa. Desde luego Galicia no va a renunciar ni a un céntimo de lo que corresponde", ha avisado.

Desde Andalucía, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha avisado de que no se van a "cansar de reclamar" los 1.350 millones que le corresponden. "Ya está bien de tomarnos el pelo", ha aseverado, para añadir que "no es serio que un presidente del Gobierno juegue" con la sanidad, educación y servicios sociales.

"DEBEN PAGARLO EN LAS URNAS"

El presidente del partido en la región, Paco Núñez, ha afirmado que es "vergonzoso el uso partidista y electoralista" que Sánchez hace del dinero que "debe a todos los españoles". Igual que sus compañeros de partido, ha dicho que es "lamentable que se anuncie la devolución de las entregas a cuenta a las CCAA en un mitin del PSOE y a un mes de elecciones". "Deben pagarlo en las urnas", ha aseverado.

En la Comunidad Valenciana, la presidenta del PP en esta región, Isabel Bonig, ha asegurado que es una "vergüenza" que el anuncio más esperado por las comunidades autónomas "se hagan en un mitin" mientras Sánchez se "niega a reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera". A su entender, confirmó lo que el PP viene advirtiendo: "con el PSOE nunca habrá cambio de financiación". "ZP nos llevó a este callejón sin salida y Sánchez sigue", ha manifestado en las redes sociales.

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha indicado que "jugar con la financiación y con los anticipos a cuenta para intentar rascar votos es una irresponsabilidad". "No todo vale. Un presidente debe defender el interés general y Sánchez sólo se preocupa de su propio interés", ha remarcado.

SÁNCHEZ TIENE QUE PEDIR PERDÓN POR "ENGAÑAR"

También la dirección nacional del PP se ha sumado a las críticas. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha resaltado que Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "tienen que pedir disculpas y perdón a todos los españoles por engañar" a todos con la financiación autonómica y por "jugar con algo tan serio como son los servicios públicos".

En una comparecencia en Málaga, Montesinos ha indicado que el PP dijo "desde el principio" que se podía desbloquear este asunto pero el Gobierno "miró para otro lado por tacticismo electoral". Así, ha dicho que se guió por un "cálculo electoral" porque "hace tan solo unos días decía que no y esgrimían un informe fantasma de la Abogacía del Estado".