PP dice que está con Sánchez a las "duras y a las maduras" pero pedirá responsabilidades cuando esto pase

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este martes que su partido va a estar ahora con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las "duras y a las maduras" para tomar todas las medidas que sean necesarias contra el coronavirus, aunque sean decisiones "contundentes y firmes", dejando la exigencia de responsabilidades para cuando pase la pandemia. A su entender, hay momentos en los que no ha estado "a la altura", como con la manifestación del 8 de marzo.

"Nos va a tener a su lado, por lealtad a España, por lealtad institucional, ahí va a estar el PP, incluso si sus socios de gobierno y de investidura no lo están", ha afirmado Montesinos en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

El dirigente 'popular' ha señalado que el PP trasladará ese mensaje de apoyo en el Pleno del Congreso que se celebrará este miércoles con la comparecencia de Pedro Sánchez y ha añadido que el Grupo Popular está dispuesto a apoyar con sus votos el estado de alarma en caso de que sea necesario más allá de los 15 días previstos.

Después de que España haya decidido cerrar sus pasos fronterizos terrestres, permitiendo solo la entrada a nacionales y residentes, Montesinos ha indicado que el PP tiene clara la premisa de que "la salud de los españoles es lo primero". "Cada minuto cuenta y tenemos que remar todos en la misma dirección", ha señalado.

RECHAZA QUE HAYA CAMBIO EN EL DISCURSO DEL PP

El responsable de Comunicación ha asegurado que el líder del PP, Pablo Casado, trasladó este lunes a Sánchez en su charla por videoconferencia que va a tener al PP "a su lado". "Nos va a tener en todo momento para tomar todas las decisiones que sean oportunas porque esto es lo más importante, salvar vidas y la salud de todos los españoles", ha abundado.

Montesinos ha rechazado que en estos últimos dos días se haya producido un cambio en el discurso de PP porque "siempre" han trasladado "su apoyo cerrado" al Gobierno de España. Eso sí, ha dicho que su formación también considera que hay cosas que "no se han hecho bien".

Así, ha indicado que hay informaciones que apuntan a que el Gobierno, en días previos a la manifestación del 8 de marzo, "ya sopesaba elevar el nivel para que no se produjeran manifestaciones" como ésa. "A estas alturas creo que no hay ni un solo español que no considere que esas manifestaciones no se debieron haber realizado", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo debería haber impedido esas marchas del 8M pero ha subrayado que esa exigencia de responsabilidades por este tipo de cuestiones "vendrá después", máxime cuando, según ha destacado, ya hay encuestas en las que los españoles opinan que el Gobierno no ha estado "a la altura en muchas circunstancias".

También ha criticado la "sensación de división" que se trasladó del Gobierno de España cuando se estaba ultimando el estado de alarma, una "imagen de fractura del gabinete que no fue positiva". Sin embargo, ha reiterado que será cuando pase la pandemia cuando el PP exigirá que "se asuman las responsabilidades políticas que sean necesarias".

"El PP va a estar ahí, a las duras y a las maduras con el Gobierno de España y eso es lo que vamos a trasladar en la sede de la soberanía nacional", ha abundado, para señalar que el PP está dispuesto a apoyar decisiones "por muy complejas o complicadas que sean". Y ha reiterado que si sus "aliados independentistas" no están al lado de Pedro Sánchez "si lo va a estar el Partido Popular".

MEDIDAS ECONÓMICAS PARA EVITAR "UN DRAMA SOCIAL

Además, Montesinos ha indicado que ahora en el plano económico hay que intentar que las consecuencias sean "lo menos agresivas posibles" y ha agregado que por eso Casado ha presentado un plan de choque con medidas laborales y fiscales para paliar los efectos del coronavirus y que la crisis económica que "ya está aquí, no se convierta también en un drama social".

En concreto, el responsable de Comunicación del PP ha destacado el fondo de liquidez de 100.000 millones de euros que Pablo Casado ha plantado para ayudar a empresas y pymes con el fin de evitar la quiebra en la situación actual.

Finalmente, ha trasladado un mensaje de apoyo al personal sanitario que está "dando la batalla" contra la crisis del coronavirus, al tiempo que ha puesto en valor la labor que están realizado los medios de comunicación para mantener informados a los españoles sobre cómo se afronta esta crisis sanitaria.