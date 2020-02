El PP avisa a Sánchez que no renuncia a la vía penal o la movilización si se reúne con Torra, un "delincuente de a pie"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha avisado ese martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que si sigue adelante con su reunión con Quim Torra, al que considera un "delincuente de a pie", su partido no renuncia "a ninguno de los instrumentos" que brinda el Estado de Derecho para defender la legalidad, incluyendo la "movilización" y "la vía penal".

En declaraciones en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Álvarez de Toledo ha denunciado que Sánchez pretenda reunirse este jueves en Barcelona con "un usurpador". A su juicio, se estará reuniendo "con un delincuente de a pie, con una persona que ha sido condenada".

"Y no me parece normal ni razonable ni aceptable desde el punto de vista democrático y legal que estas cosas sucedan", ha enfatizado, para añadir que su partido no descarta tomar medidas si Sánchez sigue adelante con esa reunión.

En este sentido, ha subrayado que la "obligación" del PP es "defender el Estado de Derecho y la legalidad". "No renunciamos a ninguno de los instrumentos que nos da el Estado de Derecho: la política, la movilización, la vía penal...", ha advertido.

Álvarez de Toledo ha recalcado que ninguna persona está por encima de la ley. "El señor Torra se cree que es presidente. Se puede creer Napoleón, pero no está por encima de la ley", ha aseverado la dirigente 'popular'.

QUERELLA CONTRA TORRA LA VÍSPERA DE LA REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Álvarez de Toledo ha confirmado que su partido presentará este miércoles la querella contra Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en "vísperas" de la reunión que mantendrán Sánchez y Torra en Barcelona y que "no se debería producir".

La portavoz del Grupo Popular ha afirmado que Torra ya no es presidente de la Generalitat en virtud de lo que establece el artículo 67 del Estatuto de Cataluña, según el cuál para ostentar ese cargo se debe tener un escaño en el Parlament. "Y Torra ya no es diputado", ha exclamado, para añadir que hasta el propio Parlament le quitó el acta porque "no iba a poder forzar la máquina" con este asunto tras la decisión de la Junta Electoral Central.

Álvarez de Toledo ha señalado que los independentistas "ponen firme" al Gobierno, deciden "cuando se tiene que hablar de autodeterminación" y "agreden verbalmente" al Rey en el día de Apertura Solemne de las Cortes.