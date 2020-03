El PP dice que el plan Sánchez solo es "gasto y pequeños parches", y "deja tirados" a los autónomos

El secretario de Economía del PP, Daniel Lacalle, ha subrayado este miércoles de que el plan de choque económico presentado por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para paliar los efectos del coronavirus en empresas y familias es solo "gasto y pequeños parches" y ha recalcado que pymes y autónomos son "de nuevo" los "olvidados". También el vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano, ha recriminado al Gobierno que deje "tirados" a 3,25 millones de autónomos en España.

Así se han pronunciado después de que Sánchez haya avanzado la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus, de los que 117.000 millones procederán íntegramente del sector público y el restante se complementará con movilización de recursos privados.

Además, Sánchez ha indicado que el Gobierno eximirá del pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTEs y no despidan; garantizará servicios "esenciales" como los suministros de energía, agua y telecomunicaciones; permitirá a los ayuntamientos gastar hasta 300 millones de su superávit en atención social; y blindará a las empresas españolas para impedir que sean opadas aprovechando su caída en Bolsa, entre otras medidas.

"Y ENCIMA TIRA DE 83.000 MILLONES DEL SECTOR PRIVADO"

Lacalle ha afirmado que Sánchez pide "esfuerzos" a ciudadanos y empresas pero "hace cero esfuerzo en gasto político o impuestos". Ha recalcado que las empresas "no pueden asumir nuevos préstamos mientras se mantiene el expolio fiscal" y ha añadido que "autónomos y pymes, de nuevo, olvidados".

"Y encima tira de 83.000 millones ¡del sector privado!", ha exclamado, para considerar que flexibilizar el acceso a la prestación por cese de actividad para los autónomos, compatible con la flexibilización de la cuota a la Seguridad Social, es como decir "nada".

Según Lacalle, "todo el plan" que ha presentado Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa "es gasto y pequeños parches" cuando, ha subrayado, "las empresas se enfrentan a un dominó de quiebras en las que 'flexibilizar' impuestos no les ayuda en nada".

Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP y diputado gallego, Jaime de Olano, ha señalado que el plan de Sánchez "deja tirados a 3.250.000 autónomos frente al Covid-10" y ha recordado que "los autónomos empleadores dan trabajo a 877.200 personas más".

En parecidos términos se ha expresado el senador canario Sergio Ramos, que ha indicado que el Gobierno deje "fuera de real decreto a los autónomos y no pone "la cuota cero y cotización cero a todos aquellos que no ingresen". De hecho, ha recordado que eso lo pidieron tanto Pablo Casado como el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

AMOR: "NO SUSPENDE LAS CUOTAS DE LOS AUTÓNOMOS"

De hecho, el líder del PP, Pablo Casado, ha retuiteado en su cuenta oficial de Twitter, el mensaje del presidente de ATA, quien se queja de que el Gobierno deje "en la cuneta a los autónomos" con su plan de choque económico.

Amor --que ha colgado su mensaje cuando aún no había finalizado la comparecencia de Sánchez-- ha explicado que se facilita la prestación de paro que ya tienen los autónomos y por la que cotizan. "Pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento donde no ingresamos nada", se ha quejado, para añadir que el Ejecutivo "no está con los autónomos y no tiene ni idea de lo que necesita" este sector.