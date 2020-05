El PP difunde en redes sociales un vídeo con Sánchez prometiendo no pactar con Bildu: "España no merece este presidente"

El Partido Popular ha difundido en redes sociales un vídeo en el que recuerda varias declaraciones en el pasado del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prometiendo no negociar ni acordar "nada" con EH-Bildu. Tras llamarle "mentiroso", ha recalcado que "España no merece este presidente".

Este miércoles, tras aprobarse la quinta prórroga del estado de alarma, en la que Bildu se abstuvo, se conoció el acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos y la formación aberzale para derogar de forma íntegra la reforma laboral de 2012. El PSOE rectificó después asegurando que no era una reforma íntegra, mientras que Podemos insiste en que sí y que hay que cumplir lo firmado.

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente contra el Gobierno de Sánchez por negociar con los "proetarras" que este martes atacaron a la vivienda de la líder socialista en el País Vasco, Idoia Mendia. "Y lo hace a cambio de derogar la reforma laboral que ha creado 3 millones de empleos y que ampara los ERTE para 4 millones de familias. España no merece este presidente", aseveró anoche en Twitter.

TAMBIÉN DIFUNDE OTRO VÍDEO SOBRE CALVO CON PROMESAS SIMILARES

Este jueves, el PP ha difundido un vídeo --de menos de un minuto de duración pero que ya tiene más de 21.000 visualizaciones-- en el que recoge las palabras de la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y las declaraciones realizadas en el pasado por Sánchez rechazando de plano cualquier acuerdo con ese partido.

Así, la cinta incluye las manifestaciones de Sánchez cuando dijo que no iba a "hablar ni establecer diálogo con Bildu". "Yo con Bildu no me voy a reunir", dijo en otro momento; o "con Bildu no se acuerda nada". "España no merece este presidente", ha proclamado el PP, en un mensaje acompañado del hashtag "#SánchezMentiroso".

CALVO: "SOMOS GENTE MUY DE FIAR"

Paralelamente, los 'populares' han difundido otro vídeo similar en redes sociales sobre las declaraciones que realizó en Antena 3 la vicepresidenta Carmen Calvo hace un año tras las elecciones autonómicas y municipales asegurando que el PSOE "no iba a apoyar a Bildu" porque eran "líneas rojas".

"Somos gente muy de fiar. Todo el mundo sabe con nosotros a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que no pasamos y desde luego, nosotros no vamos con Bildu. Es cosa sabida", dijo Calvo entonces.

El PP ha señalado que todas estas afirmaciones de Carmen Calvo se han demostrado que son "falsas" tras su pacto con Bildu. "Siete mentiras en 45 segundos", ha resaltado la formación que dirige Pablo Casado.