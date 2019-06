El PP cree que Sánchez no quiere su apoyo sino el de Podemos y los independentistas

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha considerado este martes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere realmente el respaldo de este partido para la investidura, sino que lo que busca es gobernar con apoyo de Unidas Podemos y los independentistas.

En una entrevista en Telecinco, Maroto ha recriminado a Sánchez que "por la vía de los hechos" desmiente sus palabras y, pese a mantener ayer un encuentro privado con Pablo Casado sobre la investidura, solo hace "gestos de colaboración y connivencia" con el partido morado, con ERC o con los nacionalistas vascos, como en Navarra.

Por eso, ha interpretado que cualquier propuesta de Sánchez al líder del PP para que se facilite su investidura la dice "con la boca pequeña" mientras que con los hechos "hace lo contrario" y en Badalona une sus votos a los independentistas o habla de un Gobierno de cooperación con Unidas Podemos.

"Para que un presidente pida los apoyos a otro partido tiene que poner de su parte y que haya indicios de que eso tiene una continuidad, una solidez y una posibilidad de llevarse a cabo", ha advertido el número 3 del PP, que cree que la situación es distinta a cuando el PSOE se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy.

En aquella ocasión, la propuesta del PP era "de colaboración estrecha sincera y exclusiva" con PSOE y Ciudadanos y ahora es "justo lo contrario", según Maroto.

Aunque no ha querido opinar sobre Ciudadanos, porque no ve razonable que un partido entre a hablar de la "crisis interna" de otros, sí ha apuntado que los partidos y dirigentes políticos que no sepan hablar con los que piensan diferente tienen "un grave problema", sin referirse en concreto a la formación naranja.

A diferencia del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que rechazó acudir a un encuentro con Sánchez en La Moncloa, Casado sí fue porque el PP es "un partido de Estado", ha afirmado Maroto, y su obligación es acudir para intentar buscar espacios de colaboración.