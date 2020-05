El PP cree que Sánchez quiere "reeditar el pacto Frankenstein": "No apoyar el estado de alarma es dar un sí a España"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este lunes que ante a quinta prórroga del estado de alarma el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere "reeditar el pacto Frankenstein" que le llevó al Palacio de la Moncloa a través de una moción de censura. A su entender, "no apoyar el estado de alarma es dar un sí a España".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión por vía telemática que ha presidido Pablo Casado con sus grupos parlamentarios en Congreso, Senado y Parlamento Europeo, García Egea ha confirmado que el PP votará "no" a esa nueva prórroga de un mes del estado de alarma que ha anunciado Pedro Sánchez.

Al ser preguntado si considera una buena noticia para el centro-derecha que Cs rechace una prórroga de un mes y solo esté dispuesto a negociar una de 15 días, García Egea ha afirmado que debe iniciarse cuanto antes el desconfinamiento jurídico y ha recalcado que hay plan alternativo a esa medida excepcional.

"No apoyar el estado de alarma es dar un sí a España. No apoyar el estado de alarma de Pedro Sánchez que da poder absoluto en un momento en que el Gobierno está demostrando una incompetencia absoluta es dar un sí a España", ha enfatizado, para añadir que "alguien que ha llegado tarde a todo, excepto al 8M, no puede tener el mando absoluto sin rendir cuentas a nadie".

En cuanto a si ve factible que ERC vuelva de nuevo a la abstención --tras votar 'no' en la cuarta prórroga--, García Egea ha asegurado que es "evidente que Pedro Sánchez quiere volver de nuevo" a reeditar los acuerdos que le llevaron al Palacio de la Moncloa en junio de 2018.

"Es evidente que Pedro Sánchez no confía en cumplir ninguno de los compromisos con los que PNV y Cs apoyaron su anterior estado de alarma y ahora de nuevo vuelve a reeditar su pacto Frankenstein, su pacto de la moción de censura", ha aseverado, para añadir que al PP no le "sorprende" que el presidente del Gobierno "vuelva a buscar" a los independentistas.

PIDE HABILITAR LAS CORTES EN JULIO Y AGOSTO

El secretario general ha acusado a Sánchez de querer un "confinamiento perpetuo" y le ha exigido que habilite las Cortes en los meses de julio y agosto porque, a su juicio, hay mucho que trabajar y el Gobierno tiene que dar muchas explicaciones.

"Quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano, para evitar el control parlamentario", ha asegurado García Egea, quien ha señalado que si al final lograr sacar adelante la quinta prórroga Sánchez "gana 30 día pero España pierde un mes".

El 'número dos' del PP ha insistido en que España se pueda desconfinar con alternativas como las que ha presentado Pablo Casado a través del plan 'Activemos España', que incluye medidas sanitarias, económicas y jurídicas. "El confinamiento es la única propuesta de un Gobierno sin ideas, propuestas, equipo y planes de futuro", ha lamentado.

García Egea ha asegurado que el Gobierno "solo acierta" cuando rectifica y escucha al PP como, a su entender, hizo al abrir el Congreso, desvincular los ERTE al estado de alarma, terminar aceptando las ruedas de prensa telemáticas con preguntas o admitir la necesidad del uso de mascarillas. "El Gobierno no sabe cómo actuar y no se deja ayudar. El tiempo de las responsabilidades llegará", ha avisado.

Al ser preguntado si será posible un acuerdo entre PP y Gobierno si los dos coinciden en que hay que modificar la Ley Orgánica de sanidad pública, García Egea ha subrayado que el Ejecutivo ya debería haberse puesto a trabajar en esa "maquinaria del Estado" estas últimas semanas para que el desconfinamiento se pueda hacer ya con la legislación vigente.

"Si hay que modificar leyes o impulsar algún tipo de cambio legislativo, el PP siempre va a estar ahí como estuvimos en su momento votando sí a los sucesivos estados de alarma", ha afirmado, para acusar a Sánchez de tener el estado de alarma como "único plan" y "eso es la ruina para toda España".

ACUSA A SÁNCHEZ DE ESTAR "NEGOCIANDO CON SALUD DE LOS ESPAÑOLES"

Finalmente, como ya aseguró hace unos días en una entrevista concedida a Europa Press, García Egea ha dicho que hay una sensación de que el Gobierno está "negociando con la salud de los españoles para mantener la salud del Gobierno".

"Si el Gobierno no está negociando con la salud de los españoles para castigar a unas comunidades autónomas y a otras no, lo que tiene que hacer es mostrar los informes de todas las comunidades, con los criterios objetivos y el nombre de los expertos que los han firmado", ha aseverado.