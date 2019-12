El PP pide a Sánchez asumir responsabilidades políticas tras el hallazgo de tres cajas fuertes con papeles de los ERE

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido este martes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que asuma responsabilidades políticas tras el hallazgo de tres cajas fuertes con documentación "sensible" sobre el caso de los ERE. A su entender, no es admisible que no dé "la cara" y quiera "ventilar" este asunto es unos segundos en una comparecencia pública.

Así se ha pronunciado después de que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, haya informado de la entrega al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla de documentación sobre el caso de los ERE que ha sido localizada "en sobres lacrados en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)".

En una rueda de prensa en la sede del PP, Montesinos ha hecho hincapié en estas "nuevas revelaciones sobre el escándalo de los ERE" y ha recriminado a Sánchez que "mire para otro lado" y "se niegue a asumir responsabilidades políticas".

Montesinos ha recalcado que estas cajas fuertes "ya están en los juzgados" porque han sido remitidas por el Gobierno andaluz que dirige Juanma Moreno pero ha señalado que, aparte de la vía judicial, hay que "asumir responsabilidades políticas".

"Es intolerable y un escándalo mayúsculo que el señor Sánchez haya ventilado este escandalazo en tan solo unos segundos en una comparecencia pública y no lo vamos a consentir", ha resaltado el responsable de Comunicación del PP.

"NO CONSENTIR QUE CAIGA EN EL OLVIDO ESTE CASO"

Dicho esto, ha pedido explicaciones a Sánchez y a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. "¿Qué tiene que decir el señor Sánchez de estas tres cajas fuertes y la señora Calvo, que formó parte de ese consejo de gobierno que dio luz verde a las presuntas irregularidades? Los españoles se merecen un respeto por parte del señor Sánchez y de la señora Calvo", ha enfatizado.

Montesinos ha subrayado que el PP "no va a consentir que este caso caiga en el olvido" ni "bajo siete llaves como han intentado los socialistas". A su entender, deben depurarse responsabilidades políticas. "Lo vamos a denunciar alto y claro, día a día, hasta que alguien en Ferraz tenga la vergüenza de asumir responsabilidades políticas", ha apostillado.

También se ha pronunciado sobre este caso el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha afeado al jefe del Ejecutivo en funciones su falta de explicaciones públicas sobre el caso de los ERE.

"Quizá en una de esas cajas fuertes que han encontrado con documentación de los ERE, solucionamos el mayor misterio de la política española en este momento: ¿Dónde está metido Pedro Sánchez desde que salió la sentencia?", se ha preguntado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.