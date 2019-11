El PP carga contra Sánchez por hablar de campaña limpia tras ser sancionado por la JEC por uso electoralista

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha recriminado este sábado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que hable de "campaña limpia" cuando él es el único candidato que ha sido sancionado por la Junta Electoral Central (JEC) por su electoral de La Moncloa.

Paralelamente, fuentes del partido han recalcado que el PP "juega limpio" y han achacado al nerviosismo que hay en las filas del PSOE el hecho de que ahora le culpe de una campaña de desmovilización para fomentar la abstención en el electorado de la izquierda.

De esta forma ha respondido el PP a Sánchez, quien ha pedido a la Junta Electoral Central que lleve a la Fiscalía la campaña lanzada en redes que promueve la desmovilización entre la izquierda. Además, el candidato socialista ha atribuido al PP esa maniobra y le ha acusado de "juego sucio" y de "mentir" para que los progresistas no acudan a votar.

"Pedimos a la JEC que ponga en manos de la Fiscalía esta campaña sucia del PP y se llegue hasta el final caiga quien caiga", ha afirmado Sánchez en un mensaje en su perfil oficial de Twitter. También el candidato a la Presidencia del Gobierno de Más País, Íñigo Errejón, ya ha denunciado esa campaña ante el organismo arbitral.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press consideran que estas declaraciones de Sánchez obedecen a que el PSOE y el candidato socialista están nerviosos por la evolución de la campaña de las generales, en un momento en que las encuestas coinciden en que los socialistas no van a lograr la remontada que esperaban cuando se convocaron las elecciones.

El propio Pablo Casado ha recriminado a Sánchez -en un acto de partido en Vitoria-- que hable de "campaña limpia" cuando él es el único candidato que ha sido sancionado por la Junta Electoral Central (JEC) por uso electoralista, al tiempo que "instrumentaliza" instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o RTVE. "Es el mundo al revés", ha proclamado.

"INTENTAR EMBARRAR EL TERRENO DE JUEGO"

Este jueves, en el Foro ABC, el presidente del PP ya se desvinculó por completo de esa campaña en Facebook y otra de cartelería en varias ciudades con las que se pretendería fomentar la abstención en el electorado de PSOE y Unidas Podemos bajo el lema '10N. No contéis conmigo, yo no voto', de la que ha informó hace dos días 'eldiario.es'. "Primera noticia" dijo entonces Casado, que cree que "no hay mejor defensa que un buen ataque".

Dicho esto, el presidente del Partido Popular puso el acento en el el expediente de la JEC a Pedro Sánchez por hacer "mítines en la Moncloa" y criticó que los socialistas ahora "intenten embarrar el terreno de juego".