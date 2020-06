Los alcaldes del PP exigen a Sánchez usar el superávit y ayuda con el IMV: "No hay escudo social sin los ayuntamientos"

Los alcaldes del PP han exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez recursos para gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que se les autorice a utilizar el superávit para afrontar la crisis económica y social derivada del coronavirus. A su entender, los alcaldes son "los olvidados" en la pandemia y no han recibido "ni un solo euro" del Ejecutivo cuando son los que están en "primera línea" para solucionar los problemas de los vecinos.

Así se han pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el regidor de Zaragoza y portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, tras una reunión mantenida con el líder del PP, Pablo Casado, coincidiendo con el primer aniversario de la constitución de los ayuntamientos tras las municipales de mayo. Al acto han acudido también el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y los vicesecretarios Ana Beltrán y Antonio González Terol.

Almeida ha subrayado que "es hora de que el Gobierno reconozca el papel de los ayuntamientos" y les dote de "los medios necesarios para poder afrontar tanto la crisis económica como la crisis social". "No podemos esperar ni un minuto más sin que se nos dote de esos medios", ha enfatizado.

El alcalde de Madrid ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid tiene 420 millones que reclama al Gobierno para ayudar a los que "peor lo están pasando" y "reactivar" los sectores afectados por el Covid-19. "Es difícil hablar de escudo social cuando eso consiste en no autorizar a los ayuntamientos a utilizar nuestro propio dinero para afrontar esta crisis económica y social que ya tenemos encima", ha resaltado.

En parecidos términos, el alcalde de Zaragoza ha asegurado que los ayuntamientos no pueden "seguir siendo los olvidados" por el Gobierno de España y ha subrayado que, de la misma manera que hace llegar dinero a las comunidades, debe ayudar a los municipios a que tengan liquidez porque son "la primera línea" a la hora de solucionar los problemas de los vecinos.

"Las mascarillas llegaron tarde a los hospitales y no queremos que la ayuda social también llegue tarde a nuestras ciudades", ha subrayado, para añadir que "muchos ayuntamientos tienen 28.000 millones ahorrados en los años anteriores" y es de "justicia" que ahora puedan "hacer uso de esos fondos para luchar contra esta crisis" que ha dejado la pandemia.

En concreto, Azcón ha indicado que piden fondos para paliar la bajada de ingresos y ayudar a la reactivación económica, y ha señalado que con ese objetivo en la FEMP se han puesto de acuerdo todos para demandar un fondo de 5.000 millones. Además, ha defendido mil millones para "el drama" que se vive con el transporte urbano en las ciudades, dado que al bajar los pasajeros han sufrido un "golpe importantísimo las arcas".

Además, el alcalde de Zaragoza ha pedido que cuando lleguen las ayudas europeas los ayuntamientos puedan gestionar un porcentaje. "Si representamos el 15% del gasto público, que las ayudas que van a llegar de Europa también puedan llegar a los ayuntamientos en ese porcentaje", ha manifestado.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Coincidiendo con el primer día que se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital, Almeida ha echado en cara al Gobierno que se haya "improvisado" su puesta en marcha y justo hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, haya "desconvocado" la reunión que iba a mantener con alcaldes para establecer "los mecanismos de colaboración" con el fin de que esta renta "llegue a los que más lo necesitan".

"Se tenía que haber hecho antes. No es normal que este primer día en vigor sea el día que se nos convoca", ha afirmado, para añadir que "menos normal" aún es que se aplace esa reunión a la próxima semana en un momento en que los servicios sociales municipales "ya están al límite, al 110 por ciento".

En este sentido, Almeida ha subrayado que en este momento no tienen la capacidad necesaria para atender "como se merecen" a todas aquellas personas que puedan obtener el IMV y ha recalcado que no pueden esperar más. "No hay escudo social sin los ayuntamientos y por ahora no hemos recibido ni un solo euro del Gobierno de la nación", ha proclamado.

Azcón ha subrayado que con el coronavirus los ayuntamientos han hecho "un escuerzo brutal" tramitando ayudas de urgente necesidad, poniendo en marcha albergues o haciendo llegar comida a personas mayores que no podían salir. "Decir además que tenemos que gestionar el IMV sin darnos los recursos humanos, tecnológicos o materiales que necesitamos, es abocar el IMV a que no salga bien", ha avisado.

En este sentido, Azcón ha afeado al Gobierno que no cuente con los ayuntamientos para tramitar el IMV y ha dicho que eso es "no conocer la gente que va a pedir ese tipo de ayudas" y que necesita ese asesoramiento. Además, ha dicho al ministro Escrivá que retrasar la reunión con los alcaldes va a "perjudicar" y crear "un atasco en la gestión" de esta renta.

LA LABOR DE LOS ALCALDES DEL PP

Asimismo, Almeida ha asegurado que Casado es el "único líder político nacional que ha tenido presencia en las calles" durante la pandemia y ha destacado su visita al hospital del Ifema, el centro de emergencias o Mercamadrid, mostrando "cercanía, simpatía y cariño" que son, a su juicio, notas definitorias de los cargos del PP.

El alcalde de Madrid ha recalcado que en este año los ayuntamientos del PP se han caracterizado por su "capacidad de gestión", "bajadas fiscales" y "mejor garantía de los servicios públicos", "incluidos estos tres meses" de pandemia.

De la misma manera, Azcón ha agradecido a Casado que "se acuerde de los ayuntamientos" y ha señalado que los alcaldes del PP están "preocupados de arreglar las cuentas, bajar impuestos y de que los problemas de los vecinos sean el eje central de la acción de gobierno". Además, ha dicho que hace un año se produjo un "recambio de verdad" en muchos ayuntamientos con la llegada del PP, que están en "aplicar soluciones" y no en "líos estériles".

Por su parte, Casado ha recalcado que este lunes se cumple el primer aniversario del Gobierno del PP en algunas importantes ciudades españolas y ha añadido que las alcaldías del PP representan las "alcaldías del cambio y la libertad" y son sinónimo de "eficacia y bajada de impuestos".