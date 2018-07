PP-Santamaría ofrece "máxima generosidad" a Casado y dice que la secretaría general no tiene por qué ser para su equipo

En su primera entrevista tras su victoria en la primera ronda de las primarias para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, Sáenz de Santamaría ha reiterado que ella, como lista más votada y haberlo sido además en la mitad de las circunscripciones, debe trabajar "por la unidad" dentro de la formación.

"Yo soy la lista más votada en un partido en el que la defensa de que gobierne la lista más votada forma parte de nuestro ADN. Siempre lo hemos defendido. Por eso, desde el aval que da ser la lista más votada, y serlo en la mitad de las circunscripciones, trabajaré por la unidad", ha indicado en declaraciones a 'El Mundo' recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha apuntado en primer lugar a Pablo Casado, que le disputará la Presidencia en el congreso extraordinario de finales de julio, pero sin excluir a las otras cuatro candidaturas que no han superado esta primera criba. "Él es el que afronta esta segunda etapa de primarias pero en las otras candidaturas, tanto en sus titulares como en sus equipos, hay personas de mucha valía y sería muy positivo integrarlas. Creo que un proyecto transversal sería lo que más reflejaría a un partido tan grande como el PP", ha defendido.

En esta línea, ha defendido que es "bueno" ofrecer "integridad e integración" y ha subrayado que está dispuesta a hablar "en primer lugar" con Pablo Casado, "desde la máxima generosidad, para unir al partido y con esa fortaleza liderar un proyecto firme, consistente y sólido de cara las elecciones".

La ex 'número dos' de Rajoy no ha concretado qué ofrecerá a cambio de esa unidad pero ha dejado abierta la puerta al control del partido que hasta ahora estaba en manos de María Dolores de Cospedal como secretaria general del PP. "No tengo cerrados los equipos. No tiene por qué ser la secretaría general de alguien de mi equipo. Puedo hablar con absoluta amplitud de todo", ha indicado.

En cualquier caso, ha apuntado a que esa lista unitaria debería cerrarse antes de la celebración del congreso los próximos 20 y 21 de julio. "Creo que es positivo hacerlo antes porque todos los militantes nos piden integración y unidad desde el principio. Yo puedo ofrecerlo desde el aval que me ha dado la militancia. Pero indudablemente en el PP no sobra nadie, hay que sumar. Muchas veces sumando se multiplica, pero creo que sería bueno llegar al Congreso con esa unidad", ha explicado.

En el caso concreto de María Dolores de Cospedal, que quedó en tercera posición, la exvicepresidenta ha explicado que hablará con ella "largo y tendido" y que su objetivo es que "haya un encuentro". "Me imagino que ella también querrá", ha apostillado.

En la misma línea, ha concretado que no puede "prescindir de nadie" que cumpla "dos premisas: lealtad al proyecto del partido, que no lealtad a su presidenta, y ganas de trabajar".

Si finalmente logra la Presidencia del PP, Sáenz de Santamaría se ve a sí misma como presidenta del Gobierno y ha destacado que sería "muy positivo" para el partido y para España que una mujer se situara al frente de La Moncloa "para practicar con hechos la igualdad de oportunidades que forma parte del proyecto del PP y que están demandando muchísimos españoles".

Respecto al actual presidente, el socialista Pedro Sánchez, ha censurado su postura respecto a Cataluña y le ha acusado de haber actuado "por pura conveniencia" como es el caso de acercamientos de los políticos catalanes presos o abrirse a hablar de cualquier cuestión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Es un tremendo error estar dispuesto a hacer cesiones a quienes nunca se conforman. Para los independentistas cualquier cesión es una meta volante hasta la meta definitiva, que es la declaración de independencia", ha concretado Sáenz de Santamaría, quien también ha subrayado que "un referéndum de autodeterminación no es un asunto que pueda decidir el señor Sánchez" al ser una cuestión que "corresponde al pueblo español".

Para ella, en Cataluña es necesario "fortalecer" la presencia del Estado, algo que considera "clave" para recuperar el apoyo al PP en esta comunidad. "Es un momento para sentarse, buscar la unidad del PP catalán y conectar con esa movilización social que demanda mayor presencia en Cataluña (...) Necesitan que les acompañemos, que no se sientan solos", ha señalado en referencia a los millones de constitucionalistas que viven en la comunidad.

Finalmente, preguntada por los antecesores al frente del partido, José María Aznar y Mariano Rajoy, ha dicho sentir "un profundo respeto institucional a los ex presidentes del Gobierno y muy principalmente a los de mi partido" y ha subrayado que ambos "atesoran una experiencia inigualable".

"Me siento orgullosa de lo que ha hecho el PP por España cuando han gobernado tanto Rajoy como Aznar", ha recalcado Sáenz de Santamaría, que ha declinado responder explícitamente si se siente heredera de ambos para defender que es heredera de "una tradición del PP que representan ambos". "Yo tengo mucho respeto intelectual a Aznar y creo que este país no puede prescindir de la experiencia de los ex presidentes del Gobierno", ha apostillado.