El PP impulsa en el Senado un plus para los policías en Cataluña y el PSOE le acusa de buscar sólo "réditos políticos"

El presidente del Senado defiende a Martín Villa al que Bildu se refiere como el "carnicero de Vitoria"

El Pleno del Senado ha aprobado a propuesta del PP una moción a favor de los policías y guardias civiles en Cataluña, País Vasco y Navarra y en la que se pide un plus para los agentes destinados en la primera comunidad, por la presión independentista que sufren. La propuesta ha sido apoyada por Cs, UPN y Foro y rechazada por el resto, que ha acusado entre otras cosas al PP de utilizar la cuestión para hacer política y no atender a otros agentes, como los del campo de Gibraltar, cuya situación no le dan "beneficios políticos".

El debate se ha producido en el Pleno de este miércoles, en el que el PP ha presentado una moción de respaldo a estos agentes, de apoyo a su permanencia en las comunidades citadas y para que se cree ese complemento salarial para los destinados en Cataluña. El portavoz 'popular' Iñaki Oyarzábal ha dicho que "ante las imágenes" que se producen en Cataluña es necesario "el reconocimiento a la difícil labor que desempeñan los agentes en defensa de las libertades de todas las personas".

Ha asegurado que en esa comunidad, como en el País Vasco y Navarra, hay "grupos parafascistas del separatismo catalán cargados de odio" y ha instado al resto de la cámara a no ponerse "de perfil"."Se envalentonan, se crecen y tratan de hacernos la vida imposible para que nos marchemos. Y no nos vamos a marchar", ha añadido.

Desde el PSOE le ha respondido Francisco González Cabaña, quien ha cargado contra el portavoz del PP Ignacio Cosidó como ex director general de la Policía Nacional. En su opinión, esta moción es "el enésimo intento del PP de reactivar el fuego catalán" y utiliza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado.

Y ha preguntado al PP por qué no se preocupa de la situación laboral de los agentes en otras zonas del país como el campo de Gibraltar, donde también se arriesgan al trabajar contra el narcotráfico. "¿Hay que querer a unos guardias más que a otros? Pero a ustedes Andalucía no les interesa porque no les reporta beneficios políticos", ha dicho el portavoz socialista.

GARCÍA-ESCUDERO DEFIENDE A MARTÍN VILLA

Entre otras intervenciones, el senador de EH Bildu Ion Iñarritu ha protagonizado un rifirrafe con el presidente del Senado al reclamar que se retire cualquier recuerdo en Vitoria a Rodolfo Martín Villa por los sucesos del 3 de marzo de 1976, una carga policial contra trabajadores en huelga que provocó la muerte de cinco personas.

El senador se ha referido al que fuera ministro entonces del Interior como 'el carnicero de Vitoria' y García-Escudero ha exigido a Iñarritu que retirase ese "insulto" contra "un senador y una figura clave en la última historia de España". El senador se ha negado a retirar sus palabras y ha exigido que se elimine su estatua en Vitoria.