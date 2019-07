PP pide a Senado que convoque la Mesa para tramitar las preguntas registradas para el control del Gobierno funciones

El 'popular' ha registrado este jueves la petición en la que solicita al presidente del Senado, Manuel Cruz, "convocar y presidir la Mesa" a la que, entre sus funciones, le corresponde "calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación".

Según ha destacado Cosidó, el artículo 160 del Reglamento del Senado señala que los senadores "podrán formular preguntas al Gobierno", mediante un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara, desde su constitución. Junto a ello, también ha resaltado el artículo 111.1 de la Constitución Española en el que se establece que el "Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se formulen en las Cámaras".

El presidente del Senado tiene previsto convocar la Mesa el próximo día 24 de julio, el mismo día en el que se constituirá la Diputación Permanente y tras la celebración en el Congreso el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Durante este periodo extraordinario, Manuel Cruz ha acordado trasladar de manera inmediata 142 presuntas registradas y clasificadas al Gobierno en funciones, han indicado a Europa Press fuentes cercanas al presidente de la Cámara Alta.

El resto, otras 239 preguntas, no han sido tramitadas por no tener relación con el Gobierno en funciones ni con sus tareas, sino que están dirigidas al futuro Ejecutivo, por lo que se requiere que la Mesa esté ya constituida.

CONTROL DEL GOBIERNO AUNQUE ESTÉ EN FUNCIONES

En su escrito, el portavoz 'popular' ha justificado que aunque el Gobierno aún no se ha formado, "la duda sobre la posibilidad del control a un Gobierno en funciones ha quedado resulta tras la sentencia del Tribunal Constitucional", del pasado 14 de noviembre, en la que se dictó que "el hecho de que un Gobierno esté en funciones, no impide la función de control de las Cámaras, ya que en la medida en que el Gobierno sigue desarrollando su actividad, ésta no puede quedar exenta del control de las Cortes Generales".

"La función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo y en la forma de gobierno parlamentario que establece el artículo 1.3 de la Constitución, no pudiendo negarse a las Cámaras todo ejercicio de la función de control, ya que con ello se afectaría al equilibrio de poderes previsto en nuestra Constitución", manifiesta la sentencia del TC que ha plasmado Cosidó en su escrito.

Por eso, el 'popular' ha reclamado que "tanto la actividad que desarrolle el Gobierno en funciones, como el ejercicio de la función de control que corresponde a las Cortes Generales han de ejercerse de acuerdo con el principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre órganos constitucionales".