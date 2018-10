PP quiere usar su mayoría en el Senado para reprobar a Zapatero por Venezuela y el PSOE pide que no se admita a trámite

Los 'populares' han llevado la iniciativa a la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, donde tiene asegurada la aprobación dada la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. En la moción se reprueban las gestiones de Zapatero, se le "exhorta" a abandonarlas y se insta al Gobierno a sumarse a las pronunciamientos del Parlamento Europeo, de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Lima y otros contra la "represión, violación de derechos humanos, supresión de libertades y ocupación de instituciones" del Estado que han llevado a Venezuela a la grave crisis que vive.

Los socialistas por su parte entienden que la reprobación del expresidente no entra dentro de las finalidades que pueden tener las mociones del Senado, según el artículo 174 del Reglamento de la Cámara, por lo que han presentado un escrito para que la Mesa del Senado reconsidere la admisión a trámite de la iniciativa.

"A día de hoy, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero no ejerce cargo público alguno: es un ciudadano que, en pleno ejercicio de la autonomía de su voluntad, está intentando ayudar a resolver una situación crítica por la que pasa un país amigo, función que realiza en nombre propio, no en representación de ninguna institución del Estado", dicen los socialistas en el escrito.

El portavoz del PSOE, Ander Gil, ha dicho por su parte que la solución a Venezuela no es "la reprobación improcedente" de Zapatero y ha añadido que cada vez son más las voces que admiten que hay que negociar "con el chavismo gobernante y el no gobernante también, para buscar una salida desde el perdón y la concordia".