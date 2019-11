El PP exige también en el Senado que se controlen las fórmulas de acatamiento de la Constitución por si son ilegales

El Grupo Popular ha dirigido al presidente del Senado, Manuel Cruz, el escrito que ha presentado también en el Congreso en el que exige que se controle la fórmula de acatamiento de la Constitución que usen los senadores el próximo martes, sesión de apertura del nuevo Senado tras las elecciones del 10 de noviembre.

El portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, ha recordado las diversas fórmulas que se escucharon en la constitución del Senado en mayo, tras los comicios de abril, algunas de las cuales según el PP no fueron legales y debían haber supuesto que esos senadores no tomaran posesión del escaño. El PP llevó el asunto de hecho al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Los 'populares', que han registrado esta misma iniciativa en el Congreso, quieren que Manuel Cruz deje claro a los parlamentarios la jurisprudencia constitucional, para que sepan cómo tienen que formular su juramento o promesa de la Constitución si quieren adquirir la condición plena de senador.

"Vamos a observar qué hace el presidente del Senado y veremos si se adapta o no a la ley", ha explicado Maroto en declaraciones en la Cámara Alta. El PP advierte de que cualquier fórmula no es válida y si es aceptada por el presidente de la Cámara "podría incurrir en responsabilidades".

"El nivel de declaraciones estrambóticas de la última vez supera lo razonable", ha agregado el portavoz. Los senadores independentistas catalanes juraron o prometieron sus cargos en mayo hasta la llegada de la república catalana, entre otras fórmulas, y por la libertad de los políticos presos por el 'procés'. El presidente de la Cámara, Manuel Cruz, dio por válidas todos los acatamientos.

EL PNV PUEDE SER DECISIVO

Maroto ha confirmado por otro lado que su partido propondrá candidatos para ocupar tres puestos de los siete que forman la Mesa del Senado, uno más de los que tiene ahora gracias al crecimiento de escaños que ha registrado en las elecciones. El PP decidirá el lunes quiénes son, pero se cuenta con la continuidad de Pío García-Escudero y de Rafael Hernando, que ya están en la Mesa, y la entrada de una mujer.

Los otros cuatro escaños serán para el PSOE y Maroto ha advertido de la posibilidad de que los socialistas cedan uno de esos sillones al PNV. Es lo que ha ocurrido en la actual legislatura, aunque los socialistas tenían mayoría absoluta y no dependían de ese voto nacionalista para tomar decisiones.

"Si ceden ese puesto al PNV, las decisiones difíciles en la Mesa las va a tomar el PNV. En el Senado mandaría el PNV", ha criticado el portavoz del PP.

APOYO A CIUDADANOS SI LO PIDE

Por otro lado, Maroto se ha mostrado dispuesto a ceder senadores a Ciudadanos si se lo pide para poder formar grupo propio en la Cámara, ya que los naranjas están a falta de uno para cumplir las exigencias del Reglamento y evitar el Grupo Mixto.

"Haríamos lo contrario de lo que hicieron con el PP en el Parlamento de Cataluña", ha añadido, recordando que Cs no apoyó a los 'populares' para que conformasen grupo en la cámara catalana y los mandó al Mixto, con el argumento de que siempre han sido contrarios a esta práctica habitual de cederse parlamentarios.