PP pide en el Senado prohibir el indulto por sedición o rebelión porque ve al Gobierno dirigido por el independentismo

El PP ha impulsado en el Pleno del Senado una moción para que se prohíba por ley el indulto para quien ha cometido delitos de sedición, rebelión o contra la corona, una iniciativa "preventiva" porque el apoyo del Gobierno en los partidos independentistas catalanes abre la puerta, según el PP, al indulto de los políticos presos por el proceso secesionista y el 1-O.

"Es necesario que hoy sepamos de una vez por todas si van a indultar a los incursos en delitos contra la democracia o no", le ha dicho al PSOE la portavoz 'popular' Rosa Vindel en el Pleno de la Cámara Alta. Los socialistas han votado sin embargo en contra de la moción, como el resto de grupos y partidos salvo Ciudadanos, UPN y Foro, que han votado a favor.

Vindel ha asegurado que para el PP existe una "factura" que el Gobierno tiene que pagar a quienes apoyaron la moción de censura por la que Pedro Sánchez es presidente. Los mensajes de miembros del Ejecutivo contra la prisión preventiva de los políticos presos o a favor de un futuro indulto apuntan a ello, ha dicho la portavoz, "al indulto como pago".

La senadora ha utilizado por error en su primera intervención la expresión "presos políticos", lo que ha sido anotado por el portavoz de Ciudadanos, Xavier Alegre, quien ha recordado que el PP usó también esas palabras en el texto de la moción aunque presentó inmediatamente una corrección.

"No compren ese discurso", le ha advertido Alegre a Vindel, quien le ha respondido molesta que ella no compra "absolutamente ningún discurso" y que en España "naturalmente" no hay ningún preso político. "Que quede muy clarito", ha concluido la senadora.

"SOLO FALTAN NOMBRES Y APELLIDOS"

La portavoz socialista en la materia, María del Carmen Iglesias, ha acusado al PP de presentar una propuesta a la que "sólo le faltan los nombres y apellidos de los políticos catalanes presos" y que así no se puede legislar.

A su juicio, esta iniciativa es parte de la falta de respeto de los 'populares' al Senado, como el "empecinamiento" por que comparezca el presidente Pedro Sánchez por su tesis doctoral, "para hacer circo y amarillismo, básicamente".

Iglesias ha recordado que el Congreso tramita una reforma de la ley de indultos, propuesta por el PSOE, y que ese será el lugar de presentar iniciativas como esta. Rosa Vindel la iniciativa ha estado "ultracongelada" dos años hasta precisamente ayer y que esta moción aclara posiciones.