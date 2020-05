El PP sale en tromba contra Simancas por culpar a su partido de sus "pactos de la traición" con Bildu

Dirigentes del PP han salido en tromba este viernes contra el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, por culpar al Partido Popular de sus "pactos de la traición" con Bildu. Desde la dirección nacional del PP han exigido al PSOE que "rompa ya ese acuerdo" por "dignidad".

En concreto, Simancas ha asegurado que "la culpa" de que los socialistas pactasen con Bildu la derogación de la reforma laboral "la tiene el PP por dejar tirados a los españoles" al no apoyar la prórroga del estado de alarma. "¿Por qué hace 15 días no hicimos un acuerdo con Bildu? Porque los 88 votos del PP tenían responsabilidad", ha señalado en Telecinco, para añadir que "como no se salvan vidas es acabando con el estado de alarma".

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado que los socialistas buscaron a Bildu en el Congreso como lo hicieron en Navarra para formar Gobierno. "Simancas, ¿a quién pretendes engañar a estas alturas?", se ha preguntado, para reclamar al PSOE que no culpe "a otros" de sus "pactos de la traición".

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha recriminado a Simancas sus declaraciones. "Es culpa del PP que hayan pactado también con Podemos, con ERC...; Es culpa del PP también los 30.000 muertos, el hundimiento de la economía... ¿Tienen ellos alguna responsabilidad?", ha interpelado en su cuenta de Twitter.

Terol ha emplazado además al PSOE a romper el acuerdo al que han llegado con "aquellos que pisotean la Memoria de los Héroes de la democracia" española. "¡Rompan ya ese acuerdo! Tengan dignidad", ha demandado.

"EN POLÍTICA SE PUEDE HACER DE TODO MENOS EL RIDÍCULO"

El candidato de la coalición PP+Cs a las elecciones vascas, Carlos Iturgaiz, ha indicado que solo hay que ver el vídeo de Simancas para recordar lo que dijo Tarradellas: "en política se puede hacer de todo menos el ridículo".

"El PSOE con Simancas cubre también esa faceta. El futuro de Sánchez es Otegi. Eso lo sabemos ya todos", ha enfatizado Iturgaiz. Por su parte, el que fuera cabeza de lista del PP por Guipúzcoa, Iñigo Arcauz, ha reprochado a Simancas que el PSOE pacte con "terroristas". "No queremos un gobierno que mienta. Cínicos", ha espetado a los socialistas.

NO SABEN COMO SALIR Y MANDAN A SIMANCAS A "LADRAR Y MORDER"

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Belén Hoyo, ha recordado que Simancas es "número 2 de Adriana Lastra en el Congreso" y ha agregado que "ambos están a la misma altura política, moral e intelectual". "Por eso consideran que pueden tomarnos el pelo a los españoles con declaraciones así. No merecen estar en política", ha aseverado.

El portavoz de Presupuestos del PP en el Congreso, Victor Píriz, ha subrayado que "resulta que ahora la culpa del vergonzante , asqueroso, vomitivo y traicionero pacto del PSOE con Bildu es del PP". "Ya no saben como salir de ésta y mandan a éste a ladrar y morder. Anda, Rafael, vete a pasear que aún es hora y deja la política para gente decente", ha declarado en un tuit.

Igual de críticos se han mostrado los diputados del Grupo Popular Bea Fanjul, José Ignacio Echániz, Alicia García y Pilar Marcos. "Para Simancas el cinismo del PSOE es por culpa del PP", ha censurado la parlamentaria vasca.

"SIMANCAS HACE MUCHO QUE PERDIÓ LA DIGNIDAD"

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado que el PSOE pacte con Bildu y la culpa sea del PP. "También los votos de Bildu en moción de censura? También en investidura? Para lo que ha quedado. Simancas hace mucho que perdió la dignidad, el sentido común y la vergüenza", ha manifestado en la misma red social.

El senador y expresidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha afirmado que Simancas "se supera cada día" y ha añadido que lo de hoy es un "triple salto mortal con voltereta". "¡Vaya tropa!", ha exclamado.

La senadora murciana Violante Tomas ha calificado de "patético" ver a Simancas "defendiendo lo indefendible". "No sé si me da mas asco que pena, o más pena que asco", ha resaltado. El senador madrileño David Erguido ha afirmado que "el día que se escriba el 'Manual del perfecto mamporrero' se inspirarán en él".

El secretario general del PP de Cataluña, Daniel Serrano, ha recordado el 'tamayazo' que impidió al secretario general del Grupo Socialista llegar a ser presidente de la Comunidad de Madrid en 2003. "Cada vez que Simancas abre la boca Eduardo Tamayo gana enteros para ser santificado en vida. Digamos que los milagros que obró por entonces, ahora son más apreciados", ha escrito en su cuenta de Twitter.