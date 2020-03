El PP irá al TC por el uso "anticonstitucional e inmoral" del decreto que incluye a Iglesias en la comisión del CNI

El secretario de Justicia e Interior del PP y consejero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha explicado este sábado a Europa Press que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la inclusión del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el uso "anticonstitucional e inmoral" que el Gobierno ha hecho del decreto ley que incluye las medidas para combatir el coronavirus.

Esta semana, el propio líder del PP, Pablo Casado, y diferentes cargos del partido han echado en cara al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya aprovechado ese decreto ley de medidas urgentes contra el Covid-19 para blindar la presencia de Iglesias en esa comisión que controla los servicios secretos, un hecho que los 'populares' han calificado de "vergonzoso".

"Estamos ante un uso de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86 de la Constitución no solo anticonstitucional sino inmoral", ha declarado a Europa Press Enrique López, para recalcar que no es momento de "actos partidistas egoístas y menos de decisiones que no tocan".

En este sentido, el dirigente del PP ha subrayado que ese decreto ley ha sido utilizado por el Gobierno "sin escrúpulo alguno para meter por la puerta de atrás una disposición final que reforma la ley del CNI con objeto de legalizar" la presencia de Iglesias en esa comisión delegada que controla el CNI

"UTILIZACIÓN PARTIDISTA DE UN ESTADO DE ALARMA"

A su entender, es un hecho "sin precedentes" utilizar un decreto ley de medidas urgentes en materia económica que busca hacer frente a un crisis sanitaria "como tapadera para arreglar un embrollo interno de la coalición con Podemos".

"Es una utilización partidista de un estado de alarma. Es un hecho muy grave, es un desvío de energías políticas del Gobierno y un desprecio al sufrimiento del pueblo español", ha resaltado, para subrayar que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez debería estar concentrado en "salvar vidas y ayudar a la economía" en vez de estar "dedicado a arreglar un problema en la coalición" de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.

El responsable de Justicia del PP ha señalado que su partido sigue pensando que es "un error" que Pablo Iglesias, "líder de un partido radical y de ideología comunista", forme parte de esa comisión delegada que controla el CNI.

De hecho ha recordado que cuando se aprobó en febrero ese decreto el PP ya lo recurrió por entender que era "ilegal". A su juicio, el Gobierno reconociendo ahora ese "error" lo que ha hecho es "corregir" la ley del CNI, "prueba precisamente de que aquella decisión era contraria a la ley".

EL PP APOYARÁ EN EL CONGRESO LA CONVALIDACIÓN

Enrique López ha explicado que el Grupo Popular apoyará en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley para combatir los efectos del coronavirus, que se prevé que tenga lugar en la sesión convocada para el día 25 de marzo.

Sin embargo, ha subrayado que su partido recurrirá ante el TC el extremo relativo a la inclusión de Iglesias en la comisión que controla al CNI por entender que no están ante una situación de "urgencia y extraordinaria necesidad que justifique reformar la ley del CNI para permitir la entrada de Pablo Iglesias" en esa comisión.