El PP advierte que Torra no puede ser interlocutor de Sánchez como presidente

El PP ha advertido este martes al titular del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que Quim Torra "no puede ser su interlocutor" en un encuentro bilateral, ya que "no es el presidente" de la Generalitat al no poder tener acta como diputado.

En una rueda de prensa, tras la comparecencia de Sánchez después del Consejo de Ministros, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha lamentado que en esta intervención haya "perdido la oportunidad de poner a Torra en su sitio".

Para Montesinos, Sánchez "no tiene nada que hablar con Torra" sino solo decirle "que haga la maleta y se vaya a su casa", porque no se puede producir una reunión "entre un presidente del Gobierno y un señor inhabilitado".

Hoy mismo, la Mesa del Parlament ha desestimado las peticiones de Cs y PP para que le sea retirada el acta de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le dejaba sin escaño.

Además, Sánchez ha asegurado este martes que espera reunirse "cuanto antes" con Torra para abrir un proceso de diálogo territorial y devolver el conflicto catalán a la política.

Pero el PP ha insistido en criticar este encuentro y ha recordado que si el presidente del Parlament, Roger Torrent, se "resiste" a convocar el pleno para su sustitución como diputado lo denunciarán por prevaricación y al propio Torra "por usurpación".