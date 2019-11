El PP dice que Torra está "inhabilitado políticamente hace mucho" y pide a Sánchez que le envíe ya un requerimiento

Así se ha pronunciado después de que Torra haya reconocido abiertamente que desobedeció la orden de la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos de los edificios de la Generalitat. "Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal", ha manifestado en el juicio por presunta desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En declaraciones en la sede del PP, Gamarra ha expresado su "respeto" a la labor de los tribunales y ha señalado que este juicio evidencia que el Estado de Derecho "funciona" y que aquel que infringe las normas se sienta en el banquillo como ocurre hoy con Torra.

Eso sí, ha señalado que Torra está "inhabilitado políticamente hace mucho tiempo". "Lo que no sabemos es a qué espera el señor Sánchez para remitirle el requerimiento del Consejo de Ministros, para el que cuenta con el apoyo del PP", ha asegurado, para recordar que ya en campaña electoral Pablo Casado le hizo esa solicitud y le brindó el respaldo del Partido Popular para esa actuación.

En este sentido, la responsable de Política Social del PP ha señalado que su partido no comprende por qué el presidente del Gobierno en funciones no toma medidas. "Lo que no entendemos es por qué no lo hace, pero como no sabemos donde está (Sánchez), evidentemente no tenemos ninguna explicación por su parte", ha concluido.