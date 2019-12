PP pide a Urkullu que "no se esconda tras el cargo de lehendakari" tras la sentencia del 'caso De Miguel'

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha pedido a Iñigo Urkullu que "no se esconda tras el cargo de lehendakari" una vez conocida la sentencia del 'caso De Miguel' ya que en el momento en que sucedieron los hechos él era presidente del PNV.

En la tertulia de parlamentarios de Radio Euskadi, Barrio se ha referido, de esta manera, a la sentencia del 'caso de Miguel', en la que el antiguo 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Álava a 13 años y tres meses de cárcel por diversos delitos relacionados con las actividades de una trama vinculada a excargos de la formación 'jeltzale', que han sido enjuiciadas en el mayor proceso por corrupción de la historia de Euskadi.

En este sentido, Carmelo Barrio ha resaltado que la sentencia conocida esta semana "confirma la existencia de una trama organizada, corrupta y mafiosa en el seno del PNV".

"La conclusión es que es la forma de actuar en el seno del PNV en relación a las adjudicaciones de los contratos y comisiones. Era algo asumido en su seno pero hasta que el juez no actuó y la Ertzaintza no detuvo a los acusados el PNV no movió un pelo", ha criticado.

Por otro lado, ha recordado que en el momento en que sucedieron los hechos Iñigo Urkullu era el presidente del PNV y le ha instado a no esconderse "tras el cargo de lehendakari".

"Él ha exigido a otros lo que no es capaz de exigírselo a sí mismo. El y su partido", ha afirmado en relación al apoyo jeltzale a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Por último, ha recordado las "imágenes lamentables" del presidente del GBB, Joseba Egibar, cuando se "abrazaba al líder de la trama --Alfredo de Miguel-- en la puerta del Parlamento vasco". "Esas imágenes deterioran las vida política e institucional", ha añadido.

Por último, y tras valorar el trabajo de la Ertzaintza, ha señalado que en Euskadi "hay un poder prácticamente total del PNV y por ello no le interesa a la formación jeltzale que haya un fiscal anticorrupción" en el País Vasco.