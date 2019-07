El PP pide a Vox y Cs un "esfuerzo" para formar ya gobiernos en Madrid y Murcia, sin buscar "excusas"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Hernando ha indicado que "lo deseable" sería que Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras fueran investidos presidentes de Madrid y de Murcia antes de agosto. En el caso de Madrid, la Asamblea ya acogió la pasada semana un debate de investidura sin candidato, mientras que en Murcia no prosperó hace dos semanas la investidura del candidato 'popular'.

Hernando ha criticado que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se haya quejado de que "no funciona el Parlamento de España" y no colabore para poner en marcha esos gobiernos autonómicos. "Yo lo que le pido es que haga todo lo posible para que haya ya un Parlamento y unos Gobiernos en Murcia y Madrid", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que Espinosa de los Monteros llamó "para boicotear el Gobierno de Murcia", una postura que "no entendieron". A su entender, se trata de hacer lo mismo que en Andalucía, donde los tres partidos se han puesto de acuerdo y ahora va a impulsar unos "presupuestos sociales" en esta autonomía.

"Creo que esto es de sentido común y lo demás son solo excusas que, a lo mejor sirven para que alguien salga un día más en la tele. Pero me parece que no es esto lo que quieren los ciudadanos. Me parece que estas dos formaciones, Cs y Vox, tendrían que intentar hacer un esfuerzo para formalizar un acuerdo y tener ya un gobierno que se ponga en marcha en Murcia y Madrid cuanto antes", ha concluido.