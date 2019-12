PP acusa a Vox de haber "colocado a un comunista más" en la Mesa del Congreso "por prepotencia y falso orgullo"

En declaraciones en la Cámara Alta, que celebra jornada de puertas abiertas, Hernando ha censurado que Vox no aceptara el "planteamiento honesto" del PP para acordar un reparto que incluía a un diputado de Ciudadanos en la Mesa, algo a su juicio "saludable". El resultado de las votaciones dejó a los naranjas sin representante, a cambio de un puesto más para Unidas Podemos.

"No sé cómo lo van a explicar. Que unas personas como ellos que tanto alardean de defender el centro derecha y esas cosas hayan sido capaces con su prepotencia y falso orgullo de colocar a un comunista más en la Mesa del Congreso", se ha preguntado.

Hernando ha dicho que confía en que el enfrentamiento que se vivió por la elección de la Mesa no influya en los acuerdos entre PP, Cs y Vox en comunidades autónomas y ayuntamientos. "No tiene que afectar. Esos son cambios que están funcionando. No conozco bien a esa formación, pero en política las venganzas llevan a malos caminos. Tienen que reflexionar, espero que no sigan cometiendo errores", ha concluido.