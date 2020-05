El PP y Vox piden a Tezanos que deje el CIS porque ha dilapidado su prestigio al ponerlo al servicio del Gobierno

Así se lo han trasladado representantes de los dos partidos en la Comisión Constitucional del Congreso, donde Tezanos ha comparecido para dar explicaciones por la polémica pregunta sobre los bulos y el control de la información de fuentes no gubernamentales que incluyó el barómetro de pasado mes de abril, el primero de los especiales sobre el coronavirus.

En nombre del PP, José Antonio Bermúdez de Castro ha dejado claro que su partido no cuestiona su competencia académica ni le critica por "sus ideas socialistas", sino por su "falta de neutralidad e imparcialidad" en el ejercicio de su cargo y por haber convertido el instituto sociológico e un "instrumento más al servicio de la propaganda del Gobierno".

Para el portavoz 'popular', Tezanos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son los responsables de su "fracaso" al frente del CIS, donde le colocaron con la "misión de favorecer y dar oxígeno al Gobierno aunque eso suponga cocinar las encuestas con colorante socialista".

Bermúdez de Castro también le ha pedido cuentas por contratar "a una empresa amiga", en referencia a Intercampo, para hacer los dos últimos barómetros. El CIS tuvo que recurrir a una empresa ajena por no contar con un sistema para hacer las encuestas por teléfono durante el confinamiento y el PP ha pedido que el Tribunal de Cuentas investigue cómo se contrató a Intercampo.

MANIPULACIÓN, SESGO Y RESPUESTAS A LA CARTA

A las "manipulaciones" anteriores, según el diputado del PP, Tezanos ha sumado en los últimos barométros "cuestionarios tendenciosos con preguntas sesgadas" con el único objetivo de lograr "respuestas a la carta" para el Gobierno de Sánchez.

"No sé si es consciente del daño que está haciendo al CIS, pero así no se puede seguir; si queremos recuperar crédito y el prestigio perdidos, no puede seguir", le ha soltado invitándole a dimitir insistiendo en que "no se puede seguir utilizando el CIS para hacer política"

GUÍAN LA INTENCIÓN DE VOTO

"Debe ser usted el único español que no cree que ha sido nombrado presidente del CIS precisamente para no ser neutral ni objetivo", le ha espetado por su parte el diputado de Vox José María Sánchez García, quien ha llegado a sugerir a Tezanos que haga una encuesta al respecto si alberga dudas sobre esa afirmación.

También le ha echado en cara las "respuestas inducidas" de los barómetros, especialmente de los dos últimos, mientras que su compañero de partido Carlos José Zambrano, ha pedido la dimisión de Tezanos para "poner fin a la historia de desprestigio" del organismo que preside desde que decidió supeditarlo a "intereses partidistas", incluso "manipulando y guiando" la intención de voto de los españoles.