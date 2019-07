PP y Vox se reúnen para desbloquear la investidura en Madrid y Cs no asiste

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio, se han reunido este viernes en la Asamblea de Madrid con el objetivo de desbloquear la investidura de la primera, una reunión a la que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha rechazado unirse.

El jueves, el PP hizo pública su nueva oferta para investir como presidenta a Ayuso, en la que rebaja y elimina algunas exigencias planteadas por la formación de extrema derecha en temas como la inmigración y las leyes LGTBI, y propuso una reunión para este viernes a los otros dos partidos con la idea de desbloquear las negociaciones.

Sin embargo, fuentes de Ciudadanos han explicado a Efe que no quieren participar en esta reunión porque Vox les ha trasladado que "no asumen como propio" el documento publicado por el PP, que el partido naranja rehusará valorar mientras no haya un texto "definitivo" consensuado.

Fuentes del partido de Santiago Abascal se han mostrado abiertas a introducir alguna modificación sobre la última propuesta del PP, pero en el marco de una "negociación" y con voluntad de desbloquear cuanto antes, y han comentado a Efe, al término de la reunión, que el encuentro "ha ido bien" y que ha servido para avanzar y acercar posturas con el PP.