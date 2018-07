El PP avisa de que pasamos de ZP a ZPedro con más concesiones a independentistas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha advertido que el PSOE ha pasado de "ZP a ZPedro" y que sus concesiones a los independentistas para "atornillarse en el poder" van a ser cada vez mayores, por lo que avisa de que el PP "bloqueará" cualquier "trato de favor" a la Generalitat.

En rueda de prensa en el Congreso tras la reunión del consejo de dirección del grupo parlamentario "popular", Hernando ha lamentado el "viraje" de 180 grados que ha emprendido el presidente, Pedro Sánchez, para "pagar" el apoyo a la moción de censura a las fuerzas independentistas catalanas, que cada vez pedirán más concesiones.

"Esto es como el cuento del lobo: puede ser que los independentistas pierdan el pelo, pero no pierden en el vicio", ha ironizado Hernando tras afirmar que lo que ha hecho Sánchez en sus primeros días de Gobierno es "un remedo de lo que hizo ZP".

"Antes teníamos a ZP y ahora tenemos a ZPedro", ha dicho para asegurar después que "las líneas son las mismas": concesiones a los nacionalistas que en el caso de Sánchez tendrán que ser "aún mayores" porque José Luis Rodríguez Zapatero tenía 169 escaños frente a los 85 que ahora tiene el PSOE.

Hernando ha criticado que ayer, tras la reunión que Sánchez mantuvo con el president de la Generalitat, Quim Torra, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asumiera el "relato" de los independentistas sobre que en Cataluña se han celebrado dos referéndum.

Ha acusado a Calvo de mentir porque no reconoció que en el encuentro "se habló de autodeterminación y de referéndum", como luego confirmó Torra; y ha recordado que lo que se produjo el 1-O fue una "patochada" y un "pucherazo" sin ninguna cobertura legítima ni constitucional.

En ese contexto, ha advertido a Sánchez de que el PP intentará impedir y bloqueará con todos los mecanismos de control parlamentario a su alcance cualquier trato de favor a Cataluña contrario a la Constitución.

"No existe relación de bilateralidad de igual a igual, ni puede existir, entre España y Cataluña; no existe ni va a existir, por mucho que se empeñe el señor ZPedro", ha recalcado.

Para Hernando, es una "aberración jurídica, política y constitucional" decir que "España es una nación de naciones", algo que -ha afirmado- nunca ha avalado el Tribunal Constitucional, cuya doctrina mantiene que España está formada por comunidades autónomas y nacionalidades, como marca la Constitución.

Asimismo, ha lamentado que Sánchez renuncie a aprobar un nuevo modelo de financiación y que vaya a levantar los recursos que el anterior Ejecutivo del PP presentó ante el TC contra medidas del Parlamento catalán.

"Eso no es normalización, no es regeneración, es degeneración democrática, es pagar un precio, que pagamos todos los españoles, para considerar que en unas partes del territorio hay instituciones que tienen un tratamiento distinto y que los españoles no somos iguales según el territorio en el que vivamos", ha añadido.

Entre los precios que el PSOE ha tenido que pagar a quienes apoyaron la moción de censura está también, según el portavoz "popular", la única medida legislativa aprobada hasta ahora por el Gobierno de Sánchez, el decreto para renovar RTVE.

Y que, ha asegurado, "consiste básicamente en asaltar la radio televisión pública de la mano de Podemos y con el apoyo de los independentistas".

En este sentido, ha calificado de "absolutamente inconstitucional" que se vaya a permitir que el Congreso elija esta tarde a los cuatro consejeros que debería haber elegido el Senado, con lo que se impide a la Cámara Alta participar en la elección del Consejo de RTVE cuando es un órgano de extracción parlamentaria.

"Esta es la forma que tiene Sánchez de celebrar el 40 aniversario de la Constitución, darle una patada a la Constitución" para "ocupar" las "instituciones que considera esenciales para su máquina de propaganda", ha sostenido en alusión a RTVE y al nombramiento del socialista José Felix Tezanos como director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Hernando espera que la próxima semana cuando Sánchez comparezca en el Congreso explique "por fin" todas las medidas que va a acometer el Gobierno y los "precios que va a pagar" a los nacionalistas.