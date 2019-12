El PP dice que la "purga" de abogados en Podemos evidencia que Iglesias no quiere que se sepa sus "finanzas oscuras"

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, después de que dos abogados de Podemos, Mónica Carmona y José Manuel Calvente, hayan denunciado haber sido despedidos después de investigar presuntas irregularidades internas dentro de la formación.

"Lo que vemos ahora, a Pablo Iglesias purgando a los propios abogados de Podemos para que no se sepan las finanzas oscuras de ese partido, pues solo demuestra lo que son. Efectivamente no son un partido transparente y seguramente o presuntamente no tienen sus cuentas saneadas", ha manifestado.

Al ser preguntado por esos despidos de abogados en Podemos, Maroto ha señalado que esto le "suena" a la situación en Venezuela, un país donde "conocen" a Juan Carlos Monedero y a Pablo Iglesias "más que en España". De hecho, ha subrayado que ambos estuvieron diseñando su plan con Nicolás Maduro.

VENEZUELA, "UNA DICTADURA COMO LA COPA DE UN PINO"

Maroto ha recordado el viaje que realizó la pasada semana a Venezuela con varios parlamentarios del PP, una "oportunidad de hacer visible" la situación en aquel país. Según ha explicado, el partido de Juan Guaidó "ganó las elecciones por dos tercios de los diputados" mientras que "los chavistas de Maduro solo son un tercio".

Tras recalcar que en Venezuela no hay democracia sino una "dictadura como la copa de un pino", ha asegurado que es necesario que "todos los países democráticos de Europa occidental y de Latinoamérica apoyen la causa", dado que, según ha dicho, "la solución" pasa por "unas elecciones presidenciales con Guaidó como uno de los candidatos para ganarle, además del Parlamento, el Gobierno a Maduro".