PP dice que no cabe la abstención "técnica ni no técnica" a favor de Sánchez porque no es de fiar "ni para sus socios"

El secretario general delPP, Teodoro García Egea, ha descartado que el PP acepte una abstención "técnica ni no técnica" para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y ha asegurado que el líder socialista no es de fiar "ni para sus socios, a los que ha engañado".

En rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, García Egea ha asegurado que la posición del socialismo en Navarra ha zanjado definitivamente la posibilidad de un acercamiento, porque "ha preferido a Bildu" que al constitucionalismo, ha dicho, para que María Chivite sea presidenta del Ejecutivo foral.

"Con ese señor el PP no se puede abstener, ni técnica ni no técnicamente. No es de fiar", ha asegurado el secretario general, que ha respondido así a la crítica de Sánchez a los 'populares' por no haber dado este paso, en la presentación de la oferta de gobierno del PSOE para desbloquear la investidura.

Sobre ese documento de casi 400 medidas publicada hoy, el PP interpreta que es el programa electoral de Sánchez, no una propuesta de gobierno, porque el presidente en funciones "quiere elecciones y quiere tener al país bloqueado".

VUELVE "EL FANTASMA DE LA CRISIS"

Mientras la investidura no avanza, el secretario general ha advertido de que la economía da signos de que empeora y ha advertido de que "o España cambia de rumbo o volveremos a lo peor de la crisis". Según ha explicado en rueda de prensa, el Comité de Dirección se ha dedicado fundamentalmente a estudiar los datos del paro de agosto y a estudiar medidas.

"Sánchez decía que la aceleración económica era un hecho, pero hay 54.371 familias que se quedaron en paro en agosto, el peor dato desde 2010", ha resumido García Egea, que ha pedido a los españoles "que se den cuenta". El PP va a reclamar la comparecencia urgente ante el Congreso de la Ministra de Trabajo, Reyes Maroto, para que explique la situación y qué hace el Gobierno.

También ha criticado de nuevo que Hacienda no haya de momento encontrado solución para pagar las actualizaciones de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, lo que puede provocar impagos a proveedores. "Volvemos al fantasma de la crisis y la recesión", ha reiterado. "Pido a los españoles que se den cuenta", ha agregado.