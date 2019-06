PP niega que el acuerdo firmado con Vox recoja su entrada en el Gobierno pese al anuncio de Monasterio

Se trata, según indican estas mismas fuentes, de un documento que "no es cerrado" y que abre ahora las negociaciones, que tendrán como objetivo la investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Los populares buscarán que las otras partes, tanto Ciudadanos como Vox, se sientan "cómodas" y vean plasmado el "respeto a sus votantes".

No obstante, desde el PP reconocen que "no va a ser fácil" y ponen como ejemplo que el acuerdo para el reparto de puestos de la Mesa, en la que el bloque de centro derecha se ha hecho con la mayoría, se ha conseguido 'in extremis'. Consideran que volverá a ser "clave" el papel que ha desarrollado Ayuso, que en las últimas 48 horas ha mantenido contactos constantes de mediación entre Ciudadanos y Vox.

Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, ha asegurado que el acuerdo que han ofrecido tanto al PP como a Ciudadanos, y que solo han firmado los primeros, incluía las posiciones en el máximo órgano de la Asamblea "y, por supuesto, las posiciones en Gobierno, consejerías, entes, en proporción a los escaños, como es lógico".