PP advierte a PNV de que su "no a los presupuestos no es un no al 155", sino a los pensionistas vascos

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha advertido al PNV de que su "no a los presupuestos" no es "un no al 155", sino a los más de 230.000 pensionistas y jubilados vascos que se beneficiarían de la revalorización de las pensiones. Asimismo, le ha censurado que, al "colgarse el lazo amarillo, lo que está haciendo es tirar la piedra" contra los desempleados vascos y "esconder la mano".

En una rueda de prensa en Bilbao, en la que ha presentado la nueva página web del PP vasco, Fernández ha insistido en la necesidad de que haya "un consenso mínimo" en relación a los presupuestos generales del Estado para "transformar ideas políticas en realidades".

En este sentido, ha subrayado que los más de 500 millones que se recogen en el proyecto de cuentas para inversiones en Euskadi suponen un incremento del 32% respecto a 2017, unos presupuestos a los que "dijeron que sí" en el PNV. Esta cifra, ha indicado, podría suponer la creación de 7.000 empleos y "no estamos para tirar por la borda esa oportunidad".

Por ello, ha advertido de que, "cuando el PNV se cuelga el lazo amarillo, lo que está haciendo es tirar la piedra y esconder la mano". "No sé si es consciente de que esa piedra la está lanzando contra la sociedad vasca y, en concreto, contra las personas que están en desempleo", ha añadido.

De este modo, ha cuestionado "cómo va a salir a la calle" la formación jeltzale, si mantiene su oposición a los presupuestos, a explicar a los desempleados vascos que "va a rechazar 500 millones de inversión y la oportunidad de generar 7.000 empleos".

La secretaria general del PP vasco ha asegurado que su partido va a hacer "toda la presión política que sea necesaria para que el PNV recapacite y reconduzca su posición" y, de ese modo, proyectos como la llegada de la alta velocidad tengan "consignación presupuestaria". "La voluntad política existe, es necesario que haya consignación presupuestaria. Y eso el PNV, que es un partido de gobierno, lo sabe", ha manifestado.

Asimismo, ha advertido de que la aprobación de los presupuestos beneficiaría también a más de 230.000 pensionistas y jubilados vascos, "casi la mitad", a través de la revalorización de pensiones que contemplan, lo que representa una cantidad superior a 40 millones de euros para pensionistas y jubilados vascos.

"Un no del PNV a los presupuestos no es un no al artículo 155, es un no a los pensionistas y jubilados vascos", ha subrayado Amaya Fernández, que ha instado a la formación jeltzale a "remangarse" y ver "la necesidad de inversiones, de empleo y de mejorar la vida de los pensionistas".

"POSICIÓN ENDEBLE"

A su entender, el PNV está "visualizando conforme pasan las horas, y lo hará más conforme pasan los días lo endeble de su posición" porque los ciudadanos de Euskadi desean que "sus diputados, sean del color político que sean, estén en el Congreso de los Diputados para defender los intereses de los vascos".

Por ello, ha considerado que "se entiende muy mal" que la formación de Andoni Ortuzar "se fije más en las necesidades ajenas, del independentismo catalán, que en las propias, de los ciudadanos vascos".