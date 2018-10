El PP advierte de que actuará contra una compareciente del PSPV "si ha mentido"

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos del Senado, Luis Aznar, ha advertido hoy a una compareciente que fue secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Benidorm entre 2004 y 2007 que actuará contra ella si concluye que "ha mentido" al declarar a la comisión.

Se trata de Anabel Hallado, a quien el grupo popular había convocado para preguntarle sobre la trama de supuesta financiación irregular del PSPV entre 2007 y 2011 que investigan varios juzgados, al haber aparecido correos electrónicos suyos con la empresa Crespo Gomar, clave en ese supuesto mecanismo de financiación ilegal.

Hallado ha dicho primero que no iba a declarar porque no quería interferir en las investigaciones judiciales, pero la presidenta de la comisión, Rosa Vindel, le ha explicado que al no estar incursa en ningún procedimiento judicial no sólo estaba obligada a comparecer, sino también a colaborar con la comisión.

Tras un receso para consultar su situación, ha confirmado que sí iba a contestar, aunque desde las primeras preguntas que le ha formulado el senador Aznar se ha apresurado a explicar que casi todo lo que conocía de este caso lo sabía por la prensa.

Al final, el interrogatorio, que se ha vuelto muy tenso en algunos momentos, se ha centrado en sus tres correos electrónicos intercambiados con la exempleada de Crespo Gomar Lucía Pascual, referidos a la facturación al PSPV de Benidorm con empresas implicadas en la trama supuestamente encabezada por esa firma.

Sin embargo, para sorpresa de Aznar, Anabel Hallado ha negado tajantemente ser la autora de los textos, aunque sí ha reconocido que la dirección del correo electrónico es suya, y de hecho sigue utilizándola.

El momento de mayor tensión se ha vivido cuando ha reprochado a Aznar que le estuviera acusando "de hacer unos correos que la propia Policía dice que pueden estar manipulados".

El senador le ha recordado su obligación de "no mentir" ante la comisión parlamentaria y ha hecho notar que el contenido de esos mensajes firmados por "Anabel" es "perfectamente coherente" con los movimientos contables consignados en la investigación policial.

"No soy la autora de esos correos", ha repetido sin embargo Ana Isabel Hallado, que ha reiterado no conocer a la destinataria.

También ha negado haber tenido responsabilidades en la contabilidad de su partido en Benidorm y ha dicho que no conocía las empresas que aparecen en el sumario como responsables de emitir facturas falsas que luego se usaban para nutrir de fondos al PSOE.

Sólo ha admitido que sí conocía la firma de comunicación Crespo Gomar porque el PSPV contrató sus servicios para mejorar la imagen del candidato socialista a la alcaldía de Benidorm en las elecciones municipales de 2007, y que vio "dos o tres veces" a José Crespo, encargado de esta tarea, cuando ambos se reunían.

En la recta final del interrogatorio, Aznar ha lamentado su "falta de colaboración" después de que ella afirmara una y otra vez que no tenía "nada que ver" con las facturas, la contabilidad del partido ni con unas supuestas instrucciones sobre el "modus operandi" de la trama de financiación irregular.

Eso sí, el portavoz del PP le ha anunciado que la comisión va a recabar testimonio a la propia Lucía Pascual, a quien iban dirigidos los correos, y al gerente de Crespo Gomar, dentro de una semana.

"Y si llegamos a la conclusión de que usted ha mentido, actuaremos contra usted", le ha espetado.