El PP afirma que Barcelona "hoy y mañana es prisionera del miedo a los CDR"

La portavoz del grupo popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha advertido de que Cataluña y Barcelona son "hoy y mañana prisioneras del miedo a los CDR (Comités de Defensa de la República)" y ha pronosticado que muchos negocios, escuelas y hospitales no podrán abrir por falta de seguridad.

En los pasillos del Congreso, Montserrat ha asegurado que "multitud de negocios no podrán abrir mientras 8.000 efectivos de seguridad están atendiendo a 17 ministros y no a la seguridad de todos los catalanes", en referencia al Consejo de Ministros que mañana se celebra en la ciudad condal.

"Y todo esto porque Pedro Sánchez quiere una foto con Torra para aprobar los presupuestos y quedarse en La Moncloa", ha dicho la portavoz del grupo parlamentario popular.

Montserrat ha insistido en que la sociedad catalana tiene "miedo" y mañana "multitud de gente no podrá ir a sus negocios, las escuelas y hospitales no podrán abrir", porque no está garantizada la seguridad de los catalanes.

La portavoz del PP ha insistido en calificar de "humillante e indignante" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reciba al de la Generalitat, Quim Torra, como si fuese el presidente de otro país y ha afirmado que "el sanchismo ha abandonado el constitucionalismo".

Ha precisado que Sánchez ha abandonado los valores constitucionales porque "están pactando con el independentismo que utilizará los presupuestos para romper España".

A juicio de Montserrat, la reunión de hoy entre Sánchez y Torra tendría que ser "exclusivamente" para decirle al presidente de la Generalitat que "rompe con el independentismo y le entrega el requerimiento previo del 155".

Ha recordado que la reunión que mantuvieron en verano "no ha servido para nada" y ha incidido en que Torra, en lugar de volver a los valores constitucionales, se ha puesto "al frente de la kale borroka y de los CDR".