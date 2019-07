PP anuncia que esta semana se querellará contra el presidente de Melilla por "cometer más delitos que días en el cargo"

En rueda de prensa, Marín ha señalado que no han presentado antes en el juzgado la denuncia contra De Castro porque, a juicio de esta formación, no ha cesado de cometer presuntas irregularidades, comenzando por ser presidente "sin haberse postulado para el cargo" en el Pleno de la constitución de la Asamblea y, a continuación, por haber adoptado decisiones "cuando aún no se había publicado su nombramiento", como cesar a todos los consejeros y viceconsejeros del anterior Ejecutivo sin permitirles seguir en funciones hasta el nombramiento de sus sucesores.

Marín ha dicho que "cada día que pasa nos siguen llegando más expedientes que añadir a la querella que presentaremos contra el señor De Castro", una denuncia que tienen previsto formular esta misma semana.Para el 'número dos' de los populares melillenses, "el único que ha puesto palos en la rueda ha sido el señor De Castro", quien "se ha convertido en el esperpento personificado, apropiándose del despacho presidencial, cometiendo improperios contra Juan José Imbroda y acusándolo de robar".

Miguel Marín ha indicado que Eduardo de Castro, en vez de hacer todo lo que procede durante un periodo de transición y relevo de un Gobierno saliente a uno entrante, "ha hecho todo lo contrario".

"Firmó decretos para instar a los consejeros del Gobierno en funciones a no entrar en sus despachos", ha lamentado, además de "hacer el ridículo con sus declaraciones: al decir que no se ha encontrado un solo papel desconoce que hace más de tres años en la Ciudad Autónoma existe la administración electrónica", ha concluido el secretario general del PP melillense.