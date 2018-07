El PP dice que no le "sirve" el anuncio de aumentar el margen de deuda cuando Extremadura es la "más endeudada"

"No nos sirve que vengan con el anuncio de que vamos a tener más margen de deuda porque no necesitamos más margen de deuda, si es que ya tenemos bastante margen de deuda, es que hemos sido la Comunidad Autónoma que más se ha endeudado de toda España", ha señalado en una rueda de prensa en la sede del PP en Badajoz en la que ha criticado que la región no tiene los servicios o los profesionales que debe tener o las inversiones.

Así, en referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves en el que se va a tratar la financiación, Teniente ha recordado que el gobierno de Fernández Vara lleva dos años "diciendo que la financiación de la sanidad no tiene solución en Extremadura sin una reforma del modelo de financiación autonómica".

Ha apostillado al respecto que este jueves la vicepresidenta Pilar Blanco-Morales acude a Madrid al CPFF "para reclamar ante el Gobierno del Partido Socialista lo que viene reclamando durante años para la sanidad pública extremeña, que no tiene recursos según ellos".

"Para la sanidad pública extremeña, que no tiene recursos según ellos, se necesita un nuevo modelo de financiación autonómica, no pasarle la mano por el lomo a Sánchez para que cumpla con los compromisos con sus socios", ha considerado sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha reclamado que los extremeños tienen "derechos" al "igual que el resto de los españoles".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD EXTREMEÑA

En su intervención, Cristina Teniente ha lamentado la "preocupante" situación que arrastra la sanidad extremeña y ha recordado que el PP viene advirtiendo durante toda la legislatura de los "recortes" en materia sanitaria, la "improvisación constante" del Gobierno de Fernández Vara y la "mala" gestión de los recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES) que "amenazan con gravísimos problemas" la sanidad en general y en esta época estival en la que se van a generar "problemas que merecen una atención inmediata".

Desde el Grupo Parlamentario Popular, ha avanzado, van a exigir respuestas y han presentado en torno a 100 solicitudes de información y preguntas al gobierno regional para conocer "con exactitud" cuál es la situación de la sanidad este verano y el número de sustituciones en cada área de salud y especialidad.

Sobre la situación de la sanidad extremeña, ha apuntado que "cómo tendrá que ser la cosa" que "ha sido hasta reconocida por los sindicatos" y ha defendido que el "deterioro" de la sanidad pública extremeña, unido a la pérdida de profesionales por las "lamentables" condiciones laborales que tienen en la región, "está afectando gravemente" a la prestación de los servicios sanitarios.

Así, ha lamentado que la marcha de los profesionales sanitarios a otros territorios por las "pésimas" condiciones laborales ha provocado que, en los últimos meses, "muchos" servicios hayan dejado de prestarse en la región, para lo cual ha puesto como ejemplo que en Mérida hay que esperar unos tres meses para hacerse una biopsia por la falta de especialistas y la ausencia de medidas para que venga, así como que el servicio de Cardiología de Coria funciona con la mitad de profesionales o que Cáceres ha perdido el de Cirugía Pediátrica, también por la falta de personal.

En el caso de Badajoz, ha destacado que se ve "a diario", a la vez que ha agregado en materia de falta de profesionales que en verano "se recrudecen los problemas" y la situación "está llegando al límite en zonas especialmente sensibles" como el Área de Badajoz en la que se encuentra el centro hospitalario más importante y donde "están sin cubrir" 160 plazas de profesionales "por incapacidad temporal", según han "denunciado" los sindicatos y que ha tildado de "auténtica barbaridad".

Algunas de estas plazas, ha dicho, llevan vacantes meses y eso "está impidiendo" a los profesionales que puedan disfrutar de días libres por nacimiento de hijos o por fallecimiento de un familiar "vulnerando derechos laborales de los profesionales sanitarios", algunos de los cuales han tenido que "concatenar hasta cuatro guardias semanales" debido a la "alta sobrecarga de trabajo".

VERGELES, CONSEJERO DE LA MENTIRA

"Lo llevamos advirtiendo y frente a estas advertencias vino el anuncio del consejero de la mentira, el señor Vergeles, 7.000 profesionales por periodos de entre tres y cuatro meses en la región para evitar el caso en verano. Mentira", ha expuesto Teniente, para quien dicho anuncio es una "burla" y la "realidad" es que a día de hoy hay casi 400 camas hospitalarias "menos" en verano.

Otro ejemplo de la repercusión de la falta de personal sanitario según Cristina Teniente es el acelerador lineal instalado recientemente en Badajoz para los tratamientos contra el cáncer, que se anunció que estaría operativo este verano pero que "no" lo está, algo que ha achacado a que hace unos meses se supo que el acelerador no podía entrar en funcionamiento por falta de profesionales, a raíz de lo cual el SES contrató a un especialista "de refuerzo" al que se le ofrece un contrato de dos meses.

"En tal precariedad", ha continuado, este especialista a los dos o tres días "se marcha a otro territorio donde tenía mejores condiciones", al tiempo que ha agregado otra plaza que está sin cubrir en este servicio de Radiofísica, por lo que "lo lógico es que no se pueda avanzar en la implantación de este acelerador" que es "absolutamente necesario" para el tratamiento contra el cáncer.

Finalmente, Teniente ha criticado que "no se pueden alegar dificultades presupuestarias" cuando en los últimos datos del presupuesto se ha conocido que el SES ha tenido un incremento en altos cargos de un 133 por ciento. "No puede ser que no haya dinero para batas y haya dinero para multiplicar las corbatas", ha concluido.