PP pide archivar las aportaciones de expertos a la reforma del Estatuto que llevan a Euskadi a la situación de Cataluña

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha anunciado que pedirá a la ponencia de reforma del Estatuto que "archiven" los textos presentados por el grupo de expertos ante el "fracaso" que suponen porque "persistir solo nos abocaría a un conflicto entre el País Vasco y el resto de España" y a la "situación de Cataluña", y ha acusado al PNV de utilizar el Parlamento Vasco "como plataforma para las reivindicaciones que tenga de cara a la investidura de Pedro Sánchez".

Alonso ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco tras la reunión del grupo de expertos en la que han entregado al letrado mayor de la Cámara vasca los textos en los que han trabajado en los últimos meses para la reforma del Estatuto vasco.

El presidente de los 'populares' vascos ha destacado que del trabajo de los expertos "se constata un profundo desacuerdo" y cree que "no han servido para ensanchar el consensos, sino todo lo contrario" ya que "se han ampliado las grietas, incluso entre PNV y EH Bildu, los socios del derecho a decidir". "Tenemos una multiplicidad de textos imposible de acuerdo o de consenso sobre las bases que remitió la ponencia a los expertos", ha señalado.

Por ello, ha anunciado que el PP pedirá en la ponencia de autogobierno que los documentos de los expertos se archiven y se reconozca el fracaso" porque "persistir en él solo nos abocaría a un conflicto entre el País Vasco y el resto de España" y a "una división dentro del País Vasco".

"Perseverar en este camino nos lleva exclusivamente a la situación de Cataluña y por tanto, nos lleva a estar mucho peor. Creo que no hay voluntad en la mayoría de la sociedad vasca de meternos en ese lío", ha defendido.

Alonso ha insistido en que el PP, "tras constatar que no hay consenso ni posibilidad legal de avanzar en ese camino, se archive y no siga adelante". "No podemos permitir que el PNV quiera utilizar el Parlamento Vasco como una plataformas para las reivindicaciones que tenga de cara a la investidura de Pedro Sánchez", ha defendido.

En este sentido, ha dicho que no sabe "si el precio del PNV para la investidura es una mesa para hablar del derecho de autodeterminación" pero ha insistido en que es "inaceptable que pretenda utilizar al Parlamento en sus pretensiones". "Me preocupa profundamente la deriva del PNV", ha reiterado.

MURO DE LA LEGALIDAD

Además, ha advertido de que si este texto continúa su tramitación y se lleva a Madrid, "sin ningún género de dudas, va a chocar contra el muro de la legalidad y del sentido común", por ello, ha pedido al PNV "que no nos lleve a un callejón sin salida".

"Lo más razonable, visto el fracaso de este año y medio de trabajos es que la Ponencia que va a recibir los textos acuerde archivar todo este proceso, darlo por liquidado, y llegar a la conclusión que nuestros consenso está en el Estatuto de Gernika y si quieren, sobre bases distintas, plantear de verdad una actualización, mejora o reforma del Estatuto pero no su liquidación", ha indicado.

Tras agradecer el trabajo realizado por los expertos durante casi año y medio, ha lamentado que haya concluido con "mayor confusión, profundo desacuerdo y en posiciones que son irreconciliables entre las distintas sensibilidades políticas y abiertamente irreconciliables con el marco legal".

Para el PP "hay un elemento de discordia" que es "la reivindicación nacionalista del derecho de autodeterminación", ya que "carece absolutamente de ninguna posibilidad de encaje constitucional o de encaje legal". "Mienten quienes afirman que este derecho puede ser interpretado en el marco de la Constitución y mienten de manera consciente", ha criticado.

En este sentido, ha subrayado que "no hay ninguna voluntad que pueda violentar las leyes" y "cuando se defiende que la voluntad de alguien puede ir sobre la ley, y se le llama a eso principio democrático, lo que se aboca a las sociedades es a un conflicto, enfrentamiento y por tanto, a una posición de división que el PP no quiere".

Asimismo, ha criticado que "más allá del derecho de autodeterminación y de la reivindicación que se hace del mismo por parte de los nacionalistas, todo lo demás está viciado de inconstitucionalidad", ya que "el sistema que se propone no es el que prevé la Constitución" sino que "rompe con eso y se establece un estatus distinto para el País Vasco que no encaje en modelo autonómico de la Constitución".

También cree que "vacía de competencias al Estado en el País Vasco" y hace que "toda posibilidad del Gobierno de España de dictar normas para garantizar la unidad de los españoles y garantizar la igualdad de derechos desaparecen". "No solo establece un sistema propio al margen de la previsión constitucional y sin posibilidad de encaje legal, sino que viene a alterar la propia capacidad del Estado y viene a suponer una quiebra de la Constitución", ha insistido.

Alonso ha insistido en que "no solo es inconstitucional el derecho a decidir, sino también el modelo que ellos plantean, de raíz" y también "la pretensión de otorgar nacionalidades dentro de España" porque "no hay más nacionalidad que la española" y ha subrayado que "quienes lo proponen lo saben" pero "juegan al engaño apoyándose en una posición imposible y contra la Constitución".

También cree que supone una "quiebra" dentro del País Vasco porque "vacía de contenido y usurpa los derechos de los territorios forales" y ha reiterado que todo ello "es inconstitucional y no va a ninguna parte".

Alonso ha insistido en que el trabajo de los expertos ha demostrado que hay profundas desavenencias, que se han abierto más grietas, que no hay posibilidad de encajar las bases en el marco legal y que todo lo dicho por el lehendakari, Iñigo Urkullu, era mentira, ya que "ni se han ampliado las bases, ni hay más consenso, ni estos es legal ni podemos aceptar que la voluntad de nadie, ni la de Urkullu, esté por encima de la ley.

Preguntado sobre su el PP contempla presentar un recurso de inconstitucionalidad, Alonso ha recordado que para hacerlo es necesario que haya un texto por lo que en la actualidad "no tiene sentido hablar de eso" y ha subrayado que "no hay mayoría para que esto salga adelante" y cree que "tiene las mismas posibilidades que el plan Ibarretxe" por lo que "en ningún caso va a ser aprobado por las Cortes Generales".

"Estamos violentando la Constitución. No tiene ningún recorrido, no va a ser aprobado nunca en las Cortes Generales. No creo que sea necesario acudir a los tribunales, no lo fue en el caso Ibarretxe. Si fuera necesario lo haríamos pero creo que no estamos en ese escenario", ha concluido.