El PP apoyará las movilizaciones a favor de la prisión permanente para que Ciudadanos "se retrate"

El Partido Popular apoyará las movilizaciones a favor de la prisión permanente revisable que se van a convocar coincidiendo con el asesinado de Laura Luelmo con el objetivo de que Ciudadanos (Cs) se "retrate", según han informado fuentes de la dirección nacional del PP.

El líder de los 'populares', Pablo Casado, ha conversado en estas últimas horas con familiares de víctimas que le han trasladado su malestar por la posible derogación de la prisión permanente revisable, han añadido las mismas fuentes.

De hecho, Juan José Cortés, padre de Mari Luz --la niña asesinada hace diez años en Huelva cuando contaba con cinco años de edad-- defendió públicamente este martes esa medida penal que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy y llamó a concentrarse en las puertas del Ayuntamiento de Huelva en memoria de Laura Luelmo.

La profesora de 26 años, cuyo cadáver apareció este lunes a las afueras de El Campillo (Huelva), estuvo retenida contra su voluntad antes de morir de un fuerte golpe en la frente propinado por Bernardo Montoya, el hombre que ha sido detenido por los hechos y que ha confesado a la Guardia Civil ser el autor del crimen. Según los investigadores, los indicios recabados llevan a sospechar que Laura Luelmo sufrió una agresión sexual.

CASADO PIDE A SÁNCHEZ NO DEROGAR ESTA MEDIDA

Precisamente, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Casado ha exigido este martes en no derogar la prisión permanente revisable porque es la "mejor fórmula para evitar" la reincidencia y hacer que "los asesinos y violadores estén en la cárcel".

Además, el líder del PP ha defendido añadir dos supuestos nuevos a la prisión permanente revisable: el asesinato con ocultación de cadáver y asesinato después de un secuestro. Dicho esto, ha confiado en que se apruebe esta ampliación de esta pena en el Parlamento porque es "plenamente constitucional". "Y España lo necesita", ha proclamado.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado a Casado que la prisión permanente revisable está "en vigor" y, sin embargo, "no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato". Además, ha indicado que la posición del Gobierno socialista será no derogar esta medida hasta no conocer la posición del Tribunal Constitucional.

El PP de Casado ha avanzado además que la prisión permanente revisable tendrá un papel destacado en la Convención Nacional que el PP celebrará entre los días 18 y 20 de enero en Madrid, han indicado las mismas fuentes.

Así, fuentes de la dirección nacional del PP han señalado que en ese cónclave habrá mesas específica sobre la Ley del Menor y el Código Penal para analizar aspectos relacionados con la reincidencia pero "no en caliente".