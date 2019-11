El PP asegura que Sánchez "no cerró la puerta" a pactar con independentistas

"Sánchez no cierra la puerta a pactar con quienes quieren romper España, con quienes están con los violentos", ha señalado Montesinos en declaraciones a Antena3, recogidas por Europa Press, a la vez que ha reiterado que el PSOE "no se atreve" a romper con fuerzas independentistas en las instituciones catalanes, como la Diputación de Barcelona.

El dirigente del PP ha aducido que cuando el líder del PP, Pablo Casado, le interpeló a Sánchez sobre si acudiría a ERC y JxCat para lograr la investidura éste "miró abajo". "Revisó los papeles, no miró a los ojos a Casado para contestarle la verdad, no dijo si o no", ha reiterado.

Al tiempo, sobre los datos del paro que ha subido en 97.948 desempleados en octubre (+3,2%), su mayor alza en este mes desde 2012, ha vinculado estas cifras con que se realizara el debate ayer. "Los datos dejan tan al descubierto que Sánchez no ha hecho los deberes. Habría perdido el debate con esos datos encima de la mesa", ha subrayado.