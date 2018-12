El PP aumenta la presión sobre Cs y le advierte de que la mayoría pasa por Vox

A la espera de que los equipos negociadores de PP y Cs retomen las conversaciones en busca de un acuerdo programático, los responsables de los populares andaluces, empezando por su presidente, Juanma Moreno, han advertido a sus posibles socios de que la mayoría parlamentaria pasa necesariamente por la suma con Vox.

El rechazo del partido que encabeza Juan Marín a que sean los votos de Vox los que permitan un cambio de gobierno en Andalucía ha provocado un aumento de la "presión" por parte del PP, que ha recordado al partido naranja que se debe trabajar sobre "escenarios realistas".

"El cambio político se tiene que producir con tres fuerzas. La mayoría parlamentaria la marcan PP, Ciudadanos y Vox; cualquier otra cosa se me imagina poco probable o imposible", ha dicho Moreno en una entrevista en Onda Cero, en la que ha defendido que desde el partido de Santiago Abascal "lo único que quieren es ser escuchados".

Después de que desde Ciudadanos se haya insistido en que prefieren optar por la vía "constitucionalista" para obtener un acuerdo -lo que implicaría pedir la abstención del PSOE tras llegar a un pacto con el PP-, la número dos del PP-A, Dolores López, ha mostrado su temor de que la formación naranja tenga un "cambalache" con el PSOE.

En declaraciones a Efe, López ha asegurado que esta posibilidad empieza a ser "preocupante" y se ha mostrado contundente al considerar que los socialistas no pueden estar "dentro" del acuerdo del cambio de ninguna manera, a la vez que ha confiado en que Ciudadanos no se centre en cálculos electorales y no se deje "arrastrar".

Mientras desde la formación de Marín hoy no se han pronunciado públicamente, sí lo ha hecho el Gobierno andaluz, que a través de su portavoz en funciones, Juan Carlos Blanco, ha criticado la pretensión del partido naranja: "Lo que no puede pedir a otras formaciones políticas es que le hagan algún favor".

A su juicio, Ciudadanos sabe que "tiene que contar con Vox si quiere seguir adelante con el acuerdo" con el PP, a pesar de lo cual le ha emplazado a "poner sobre la mesa exactamente qué le ofrece al Partido Socialista" si quiere iniciar alguna negociación con este.

"Lo que ocurre es que Ciudadanos tiene un problema y ese problema se llama Vox", ha apostillado Blanco, que además ha recordado que el PSOE, como partido ganador de las elecciones, tiene "legitimidad suficiente" para intentar alcanzar sus objetivos tanto en la Mesa del Parlamento como en la formación de gobierno.

Lejos de mostrarse favorables a cualquier abstención, los socialistas andaluces han recordado a Ciudadanos que "no se puede sorber y soplar al mismo tiempo" y que "o se está pactando con la ultraderecha o se está con las fuerzas constitucionalistas", en palabras de su secretaria de Formación y Nuevos Afiliados, Ángeles Férriz.

Para la dirigente socialista, "el matrimonio entre Vox y el PP es un hecho ya consumado", en el que solo falta esperar que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "decida si quiere convertir el matrimonio en un trío y entregarse a la ultraderecha".

Además de criticar su discurso "hipócrita", Férriz ha acusado a Rivera de "pasearse por Europa como un doctor Jekyll liberal, pero en cuanto pisa España se transforma en mister Hyde que flirtea con la ultraderecha".

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a PP y Ciudadanos, a los que durante su comparecencia en el Senado ha reclamado que "no elijan involución a cambio de sillones".

Ha prometido que el Ejecutivo plantará cara a los que "viven de la nostalgia del blanco y negro" y ha señalado que una sociedad más cohesionada permite hacer frente a los proyectos que avanzan en "sentido contrario a la lógica de los tiempos" o se remiten "al pasado".

Este miércoles ambas delegaciones, encabezadas por Elías Bendodo (PP) y Marta Bosquet (Cs), volverán a reunirse para buscar un acuerdo con medidas concretas para los primeros cien días de gobierno, primer paso antes de abordar la composición de la Mesa del Parlamento y el propio Ejecutivo, para lo que el PP ha marcado como fecha límite el próximo día 26.