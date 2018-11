PP califica de "cacería política al modo de Maduro" la idea de Podemos de nombrar 'non grata' a Cospedal

En rueda de prensa, Robisco ha equiparado en varias ocasiones la actitud de Podemos con la propia de países como Cuba, Venezuela "o países del este", calificando este movimiento como "una barbaridad" propia de "alguien que se ha reunido con los que quieren romper España y que es amigo de los filoetarras".

En su opinión, es García Molina quien "debería haberse ido" de la política tras haberse reunido con el entonces vicepresidente catalán Oriol Junqueras en septiembre de 2017.

En este punto, ha lamentado que el líder de Podemos ataque a Cospedal cuando él no se ha pronunciado al respecto de las informaciones periodísticas que vinculan el encargo de trabajos de producción audiovisual desde la televisión regional con una empresa vinculada a cargos de su partido.

"No da ninguna explicación del dinero público que se han llevado, no asume ninguna responsabilidad el que se sienta con filoetarras, el 'Podemita de Venezuela', el que no sabe lo que es dimitir y ocultó sus bienes engañando a los castellano-manchegos", ha abundado.

Ha sido muy crítico ante "esta persecución sin pruebas" contra Cospedal, "una cacería política al modo de Maduro en Venezuela". "Así se hacía en los países del Este. Esto se hace en Cuba. Persecución política pura y dura de aquellos que no asumen ninguna responsabilidad y que se reparten todo como señoritos. Los que iban a cambiar el mundo y no han hecho nada", ha insistido.

Robisco, que ha utilizado términos como "populista", "el Maduro de Castilla-La Mancha" o "el que se sienta con independientes y amigos de terroristas", ha dicho que García Molina "se ríe de todos".

Sobre Cospedal, ha querido zanjar que "ha cumplido las normas con creces". "Nos sentimos muy orgullosos de María Dolores de Cospedal. No vamos a consentir esta persecución".